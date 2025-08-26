Advertisement

عربي-دولي

الدوحة تنتظر رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
26-08-2025
أكدت الدوحة، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال في "انتظار" رد إسرائيل على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدّمته قطر ومصر كوسيطتين، ووافق عليه حركة حماس في مطلع الأسبوع الماضي.
أكدت الدوحة، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال في "انتظار" رد إسرائيل على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي قدّمته قطر ومصر كوسيطتين، ووافق عليه حركة حماس في مطلع الأسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي إن "المرحلة التي نقف فيها حاليا هي انتظار الرد الإسرائيلي"، مؤكدا أنه "لا يوجد هناك رد إسرائيلي رسمي على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس".

وأضاف الأنصاري أن "ما وافقت عليه حماس يتوافق مع ما وافقت عليه إسرائيل. على إسرائيل الرد على المقترح الحالي، ويبدو أنها لا تريد ذلك. التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتصاعد ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. نحن لا نأخذ التصريحات الإعلامية الإسرائيلية على محمل الجد، وننتظر ردًا رسميًا على المقترح".

ودعا المسؤول القطري إسرائيل إلى الرد على المقترح المطروح حالياً. ونوه إلى أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية.

وأضاف: "لا مدى زمنياً للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى رداً سريعاً وإيجابياً"، مؤكداً أنه " لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق".

16:54 | 2025-08-26
16:48 | 2025-08-26
16:45 | 2025-08-26
16:28 | 2025-08-26
16:25 | 2025-08-26
16:19 | 2025-08-26
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24