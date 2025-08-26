الدوحة تنتظر رد إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

Advertisement

أكدت ، اليوم الثلاثاء، أنها لا تزال في "انتظار" رد على مقترح لوقف إطلاق النار في ، الذي قدّمته قطر ومصر كوسيطتين، ووافق عليه حركة في مطلع الأسبوع الماضي.وقال المتحدث باسم ماجد الأنصاري في مؤتمر صحافي إن "المرحلة التي نقف فيها حاليا هي انتظار الرد "، مؤكدا أنه "لا يوجد هناك رد إسرائيلي رسمي على مقترح الوسطاء الذي وافقت عليه حماس".وأضاف الأنصاري أن "ما وافقت عليه حماس يتوافق مع ما وافقت عليه إسرائيل. على إسرائيل الرد على المقترح الحالي، ويبدو أنها لا تريد ذلك. التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتصاعد ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. نحن لا نأخذ التصريحات الإعلامية على محمل الجد، وننتظر ردًا رسميًا على المقترح".ودعا المسؤول إسرائيل إلى الرد على المقترح المطروح حالياً. ونوه إلى أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية.وأضاف: "لا مدى زمنياً للرد، ولكن سمعنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى رداً سريعاً وإيجابياً"، مؤكداً أنه " لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض عدا الطرفين بتطبيق الاتفاق".