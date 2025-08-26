ترامب: سأتمكن من وقف الحرب في أوكرانيا

Advertisement

أضاف: زيلنسكي ليس بريئا في ما يتعلق بالحرب ونحن لم نعد ندفع أموالا لأوكرانيا.وتابع: لدينا عقوبات اقتصادية بخصوص الحرب في أوكرانيا ولن ندخل في حرب عالمية ثالثة.