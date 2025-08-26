Advertisement

عربي-دولي

ترامب: سأتمكن من وقف الحرب في أوكرانيا

Lebanon 24
26-08-2025 | 15:54
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم، "أعتقد أنني سأتمكن من وقف الحرب في أوكرانيا".
أضاف: زيلنسكي ليس بريئا في ما يتعلق بالحرب ونحن لم نعد ندفع أموالا لأوكرانيا.

وتابع: لدينا عقوبات اقتصادية بخصوص الحرب في أوكرانيا ولن ندخل في حرب عالمية ثالثة.
