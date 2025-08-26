28
عربي-دولي
بسبب "خيانتها للصحفيين" في غزة.. مصورة تستقيل من رويترز
Lebanon 24
26-08-2025
|
16:28
A-
A+
استقالت المصورة الصحفية الكندي فاليري زينك بعد 8 سنوات قضتها مع وكالة
رويترز
للأنباء، منتقدة موقف الوكالة بشأن غزة ووصفها بأنه "خيانة للصحفيين" واتهمتها "بتبرير وتمكين" قتل 245 صحفيا في القطاع الفلسطيني، بحسب
وكالة الأناضول
.
وقالت زينك يوم الثلاثاء عبر "إكس": "في هذه المرحلة أصبح من المستحيل بالنسبة لي الحفاظ على العلاقة مع رويترز نظرًا لدورها في تبرير وتمكين الاغتيال المنظم لـ 245 صحفيًا في غزة".
وقالت زينك إنها عملت مراسلة لوكالة رويترز لمدة ثماني سنوات، ونشرت للعديد من
وسائل الإعلام
، بما في ذلك
صحيفة نيويورك تايمز
، والجزيرة، وغيرها من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.
وانتقدت تقارير "رويترز" بعد استشهاد أنس الشريف وطاقم
الجزيرة
في غزة، متهمة الوكالة بتضخيم "ادعاء
إسرائيل
الذي لا أساس له من الصحة" بأن الشريف كان عميلاً لحماس، وهو "واحد من عدد لا يحصى من الأكاذيب التي كررتها وسائل الإعلام مثل رويترز بكل شرف"، حسب قولها.
