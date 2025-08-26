بسبب "خيانتها للصحفيين" في غزة.. مصورة تستقيل من رويترز

Advertisement

استقالت المصورة الصحفية الكندي فاليري زينك بعد 8 سنوات قضتها مع وكالة للأنباء، منتقدة موقف الوكالة بشأن غزة ووصفها بأنه "خيانة للصحفيين" واتهمتها "بتبرير وتمكين" قتل 245 صحفيا في القطاع الفلسطيني، بحسب .وقالت زينك يوم الثلاثاء عبر "إكس": "في هذه المرحلة أصبح من المستحيل بالنسبة لي الحفاظ على العلاقة مع رويترز نظرًا لدورها في تبرير وتمكين الاغتيال المنظم لـ 245 صحفيًا في غزة".وقالت زينك إنها عملت مراسلة لوكالة رويترز لمدة ثماني سنوات، ونشرت للعديد من ، بما في ذلك ، والجزيرة، وغيرها من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.وانتقدت تقارير "رويترز" بعد استشهاد أنس الشريف وطاقم في غزة، متهمة الوكالة بتضخيم "ادعاء الذي لا أساس له من الصحة" بأن الشريف كان عميلاً لحماس، وهو "واحد من عدد لا يحصى من الأكاذيب التي كررتها وسائل الإعلام مثل رويترز بكل شرف"، حسب قولها.