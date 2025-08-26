Advertisement

عربي-دولي

بشأن غزة.. ترامب يعقد اجتماعا موسعا اليوم في البيت الأبيض

Lebanon 24
26-08-2025 | 23:12
A-
A+
Doc-P-1409462-638918719946975143.jpg
Doc-P-1409462-638918719946975143.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، ان الرئيس دونالد ترامب سيرأس "اجتماعا موسعا" بشأن غزة في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء.
Advertisement

وعندما سئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "نعم، لدينا اجتماع موسع في البيت الأبيض الأربعاء سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدها فيما يتعلق باليوم التالي".

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال ويتكوف إنه يأمل في تسوية حربي أوكرانيا وغزة والمحادثات النووية مع إيران بحلول نهاية العام الجاري.

وأوضح للرئيس الأميركي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الثلاثاء: "روسيا وأوكرانيا، وإيران، وإسرائيل وحماس. نعقد اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام".

ولا يزال الوسطاء العرب ينتظرون رد إسرائيل على الاقتراح الذي صاغوه بناء على إطار عمل ويتكوف، الذي قبلته حماس في 17 آب الجاري.(سكاي نيوز)
 
مواضيع ذات صلة
ترامب: ممثّلون عنّي عقدوا اليوم اجتماعاً مطوّلاً ومثمراً مع الإسرائيليين بشأن غزة
lebanon 24
27/08/2025 12:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يعقد اليوم اجتماعا طارئا بشأن القصف الإسرائيلي على سوريا
lebanon 24
27/08/2025 12:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف لـ"فوكس نيوز": سيتم عقد اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض الأربعاء
lebanon 24
27/08/2025 12:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إنها ستشارك في اجتماع ترامب وزيلينسكي غدا في البيت الأبيض
lebanon 24
27/08/2025 12:49:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:20 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:08 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:33 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:32 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:51 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2025-08-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:05 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:25 | 2025-08-27
05:20 | 2025-08-27
05:08 | 2025-08-27
05:00 | 2025-08-27
04:33 | 2025-08-27
04:26 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24