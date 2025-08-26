بشأن غزة.. ترامب يعقد اجتماعا موسعا اليوم في البيت الأبيض

Advertisement

كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، ان سيرأس "اجتماعا موسعا" بشأن غزة في ، اليوم الأربعاء.وعندما سئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة " ": "نعم، لدينا اجتماع موسع في البيت الأبيض الأربعاء سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدها فيما يتعلق باليوم التالي".وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال ويتكوف إنه يأمل في تسوية حربي وغزة والمحادثات النووية مع بحلول نهاية العام الجاري.وأوضح للرئيس الأميركي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الثلاثاء: " وأوكرانيا، وإيران، وإسرائيل وحماس. نعقد اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام".ولا يزال الوسطاء العرب ينتظرون رد على الاقتراح الذي صاغوه بناء على إطار عمل ويتكوف، الذي قبلته في 17 آب الجاري.(سكاي نيوز)