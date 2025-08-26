بشأن غزة.. ترامب يعقد اجتماعا موسعا اليوم في البيت الأبيض

كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أمس الثلاثاء، ان الرئيس دونالد ترامب
سيرأس "اجتماعا موسعا" بشأن غزة في البيت الأبيض
، اليوم الأربعاء.
وعندما سئل عما إذا كانت هناك خطة لليوم التالي في غزة، قال ويتكوف في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز
": "نعم، لدينا اجتماع موسع في البيت الأبيض الأربعاء سيقوده الرئيس، وهناك خطة شاملة للغاية نعدها فيما يتعلق باليوم التالي".
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال ويتكوف إنه يأمل في تسوية حربي أوكرانيا
وغزة والمحادثات النووية مع إيران
بحلول نهاية العام الجاري.
وأوضح للرئيس الأميركي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، الثلاثاء: "روسيا
وأوكرانيا، وإيران، وإسرائيل وحماس. نعقد اجتماعات طوال هذا الأسبوع لمناقشة هذه الصراعات الثلاثة، ونأمل في تسويتها قبل نهاية هذا العام".
ولا يزال الوسطاء العرب ينتظرون رد إسرائيل
على الاقتراح الذي صاغوه بناء على إطار عمل ويتكوف، الذي قبلته حماس
في 17 آب الجاري.(سكاي نيوز)