إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

أعلن الجيش أنّه اعترض فجر الأربعاء صاروخا أُطلق من اليمن، البلد الذي يشنّ منه المتمردون الحوثيون المدعومون من هجمات صاروخية على إسنادا لحركة في .ويأتي هذا الاعتراض بعد 3 أيام من قصف الجيش الإسرائيلي أهدافا للحوثيين في العاصمة .وقال الجيش في بيان إنّه "إثر انطلاق صفّارات الإنذار في عدد من مناطق ، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن".