Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إسرائيليّ: مرحلة إنفصال السويداء بدأت

Lebanon 24
27-08-2025 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1409758-638919139625002274.jpg
Doc-P-1409758-638919139625002274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المستشار في مجلس الأمن القومي الإسرائيليّ عنان وهبي، أنّ "مرحلة إنفصال السويداء عن سوريا قد بدأت، وأنّ هذا الأمر يحتاج إلى غطاء واعتراف دولي وخوض مسيرة استقلال".
Advertisement


وأضاف وهبي لقناة "i24news": "أعتقد أن السويداء بدأت بالمرحلة الأولى، فبعد الضربة البربرية التي حصلت في الجنوب السوري، تيقن كافة الزعماء في تلك المنطقة ومناطق أخرى أن سوريا لن تعود إلى ما أرادت أن تكون، فهي لم تكن دولة موحدة لشعب ذي مصالح عليا محترمة ومقدسة من الجميع، وإنما ديكتاتورية يحكمها حكم مركزي عسكري وعندما سنحت الفرصة لبناء شيئ آخر، عاد النهج نفسه من التكفير والتدمير والحرق. هذا النوع لا يستطيع أن يبني أمما وأن يبني دولة، وهو ما أدركته هذه المجموعات، والتي أيقنت أنه يجب أن تنفرد على الأقل في مناطقها وحماية نفسها وأن تأخذ حيزا من الجغرافيا لتعيش بهويتها. وأستبعد أن تنجح سوريا في السنوات المقبلة بأن تكون شعبا". (روسيا اليوم)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أبي المنى: ندعو لرعاية عربية لضمان إنجاز اتفاق السويداء ونرفض أي نزعة انفصالية في السويداء
lebanon 24
27/08/2025 21:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"سانا": قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار
lebanon 24
27/08/2025 21:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الأمن في السويداء: موجودون بين أهلنا لإنهاء الفوضى وسيبدأ عصر جديد في السويداء
lebanon 24
27/08/2025 21:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف تجمعات لبدو السويداء
lebanon 24
27/08/2025 21:25:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
14:20 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:35 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2025-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:20 | 2025-08-27
14:00 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:35 | 2025-08-27
13:15 | 2025-08-27
13:00 | 2025-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24