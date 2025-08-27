29
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
23
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مسؤول إسرائيليّ: مرحلة إنفصال السويداء بدأت
Lebanon 24
27-08-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المستشار في
مجلس الأمن القومي
الإسرائيليّ عنان وهبي، أنّ "مرحلة إنفصال السويداء عن
سوريا
قد بدأت، وأنّ هذا الأمر يحتاج إلى غطاء واعتراف دولي وخوض مسيرة استقلال".
Advertisement
وأضاف وهبي لقناة "i24news": "أعتقد أن السويداء بدأت بالمرحلة الأولى، فبعد الضربة البربرية التي حصلت في الجنوب السوري، تيقن كافة الزعماء في تلك المنطقة ومناطق أخرى أن سوريا لن تعود إلى ما أرادت أن تكون، فهي لم تكن دولة موحدة لشعب ذي مصالح عليا محترمة ومقدسة من الجميع، وإنما ديكتاتورية يحكمها حكم مركزي عسكري وعندما سنحت الفرصة لبناء شيئ آخر، عاد النهج نفسه من التكفير والتدمير والحرق. هذا النوع لا يستطيع أن يبني أمما وأن يبني دولة، وهو ما أدركته هذه المجموعات، والتي أيقنت أنه يجب أن تنفرد على الأقل في مناطقها وحماية نفسها وأن تأخذ حيزا من الجغرافيا لتعيش بهويتها. وأستبعد أن تنجح سوريا في السنوات المقبلة بأن تكون شعبا". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
أبي المنى: ندعو لرعاية عربية لضمان إنجاز اتفاق السويداء ونرفض أي نزعة انفصالية في السويداء
Lebanon 24
أبي المنى: ندعو لرعاية عربية لضمان إنجاز اتفاق السويداء ونرفض أي نزعة انفصالية في السويداء
27/08/2025 21:25:34
27/08/2025 21:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"سانا": قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار
Lebanon 24
"سانا": قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار
27/08/2025 21:25:34
27/08/2025 21:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الأمن في السويداء: موجودون بين أهلنا لإنهاء الفوضى وسيبدأ عصر جديد في السويداء
Lebanon 24
قائد الأمن في السويداء: موجودون بين أهلنا لإنهاء الفوضى وسيبدأ عصر جديد في السويداء
27/08/2025 21:25:34
27/08/2025 21:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف تجمعات لبدو السويداء
Lebanon 24
المرصد السوري: غارات إسرائيلية تستهدف تجمعات لبدو السويداء
27/08/2025 21:25:34
27/08/2025 21:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية عرقلة دخول المساعدات الغذائية
Lebanon 24
الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية عرقلة دخول المساعدات الغذائية
14:20 | 2025-08-27
27/08/2025 02:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: مضاعفة الأجور وتطوير الاقتصاد والخدمات في مقدمة الأولويات
Lebanon 24
الشرع: مضاعفة الأجور وتطوير الاقتصاد والخدمات في مقدمة الأولويات
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:31
Lebanon 24
Lebanon 24
عن فتح طريق دمشق – السويداء… بيان رسمي من الداخلية السورية وهذه تفاصيله
Lebanon 24
عن فتح طريق دمشق – السويداء… بيان رسمي من الداخلية السورية وهذه تفاصيله
13:35 | 2025-08-27
27/08/2025 01:35:06
Lebanon 24
Lebanon 24
كييف تطوّر آلية حذرة لتبادل بيانات القتال مع شركائها الدوليين
Lebanon 24
كييف تطوّر آلية حذرة لتبادل بيانات القتال مع شركائها الدوليين
13:35 | 2025-08-27
27/08/2025 01:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المملكة المتحدة: شراكة جديدة لإعادة بناء سوريا أكثر أمنًا واستقرارًا
Lebanon 24
المملكة المتحدة: شراكة جديدة لإعادة بناء سوريا أكثر أمنًا واستقرارًا
13:15 | 2025-08-27
27/08/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
Lebanon 24
بعد "النيو لوك".. أورتاغوس تلتقي "الأسطورة" في بيروت (صورة)
23:32 | 2025-08-26
26/08/2025 11:32:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:20 | 2025-08-27
الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية عرقلة دخول المساعدات الغذائية
14:00 | 2025-08-27
الشرع: مضاعفة الأجور وتطوير الاقتصاد والخدمات في مقدمة الأولويات
13:35 | 2025-08-27
عن فتح طريق دمشق – السويداء… بيان رسمي من الداخلية السورية وهذه تفاصيله
13:35 | 2025-08-27
كييف تطوّر آلية حذرة لتبادل بيانات القتال مع شركائها الدوليين
13:15 | 2025-08-27
المملكة المتحدة: شراكة جديدة لإعادة بناء سوريا أكثر أمنًا واستقرارًا
13:00 | 2025-08-27
داخل إسرائيل.. ماذا يقولُ الجنود عن "حرب غزة"؟
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
27/08/2025 21:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
27/08/2025 21:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
27/08/2025 21:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24