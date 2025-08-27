مسؤول إسرائيليّ: مرحلة إنفصال السويداء بدأت

Advertisement

كشف المستشار في الإسرائيليّ عنان وهبي، أنّ "مرحلة إنفصال السويداء عن قد بدأت، وأنّ هذا الأمر يحتاج إلى غطاء واعتراف دولي وخوض مسيرة استقلال".وأضاف وهبي لقناة "i24news": "أعتقد أن السويداء بدأت بالمرحلة الأولى، فبعد الضربة البربرية التي حصلت في الجنوب السوري، تيقن كافة الزعماء في تلك المنطقة ومناطق أخرى أن سوريا لن تعود إلى ما أرادت أن تكون، فهي لم تكن دولة موحدة لشعب ذي مصالح عليا محترمة ومقدسة من الجميع، وإنما ديكتاتورية يحكمها حكم مركزي عسكري وعندما سنحت الفرصة لبناء شيئ آخر، عاد النهج نفسه من التكفير والتدمير والحرق. هذا النوع لا يستطيع أن يبني أمما وأن يبني دولة، وهو ما أدركته هذه المجموعات، والتي أيقنت أنه يجب أن تنفرد على الأقل في مناطقها وحماية نفسها وأن تأخذ حيزا من الجغرافيا لتعيش بهويتها. وأستبعد أن تنجح سوريا في السنوات المقبلة بأن تكون شعبا". (روسيا اليوم)