عن فتح طريق دمشق – السويداء… بيان رسمي من الداخلية السورية وهذه تفاصيله

Advertisement

أعلنت أنها أنجزت الخطوات الأخيرة اللازمة لتأمين – ، تمهيداً لإعادة فتحه أمام حركة النقل والتجارة، وذلك بعد توقفه نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.وأضافت الوزارة في بيان صدر اليوم الأربعاء أنّ التزامها الثابت بتلبية احتياجات أهلنا في السويداء وضمان حرية تنقلهم وتجاوز آثار الأزمة.كما ثمنت التضحيات الكبيرة التي قدمتها وحدات لإنجاز هذه المهمة الوطنية.وشددت الوزارة على أن الجهود متواصلة حتى استكمال جميع الإجراءات اللازمة، بما يضمن بقاء الطريق آمنا ومؤمنا أمام المواطنين وحركة التجارة، وذلك في إطار مسؤوليتها الوطنية عن حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المحافظات السورية.