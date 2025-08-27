في "اجتماع غزة".. لماذا شارك كوشنر وبلير؟



شارك المبعوث الأميركي للشرق الأوسط سابقا جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الأسبق توني بلير في اجتماع بشأن حرب غزة ترأسه الرئيس الأميركي ، حسبما قال مسؤول كبير في .وأوضح المسؤول لـ" "، أن وكبار المسؤولين في البيت الأبيض وكوشنر وبلير ناقشوا كل جوانب ملف غزة، بما في ذلك زيادة تسليم المساعدات الغذائية وأزمة الرهائن وخطط ما بعد الحرب.

ووصف المسؤول الجلسة بأنها "مجرد اجتماع سياسي"، من النوع الذي يعقده ترامب وفريقه بشكل متكرر.

ويبدو أن حضور كوشنر الاجتماع، رغم أنه خارج الفريق الرئاسي حاليا، سببه تطابق رؤيته مع أفكار ترامب بشأن غزة، في تحويل القطاع إلى منتجع سياحي ساحلي بعد تهجير سكانه، وهي الخطة التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأميركي أكثر من مرة.

أما سبب حضور بلير، فعلى مدار سنوات، تواصل فريق معهد توني بلير مع الإسرائيليين والفلسطينيين والجهات الفاعلة الإقليمية المؤثرة، ووضع توصيات عملية بشأن مساعي إحلال السلام في المنطقة، كما ركز على الجهود الرامية لإتاحة المجال أمام إجراء مناقشات متجددة وذات مصداقية بين الحكومتين والإسرائيلية.



وفي يوليو الماضي، ذكرت صحيفة "فاينننشال تايمز" الأميركية أن معهد توني بلير شارك في مشروع لتطوير خطة لما بعد الحرب على غزة. (سكاي نيوز عربية)