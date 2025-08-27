29
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
18
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في "اجتماع غزة".. لماذا شارك كوشنر وبلير؟
Lebanon 24
27-08-2025
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
شارك المبعوث الأميركي للشرق الأوسط سابقا جاريد كوشنر ورئيس الوزراء
البريطاني
الأسبق توني بلير في اجتماع بشأن حرب غزة ترأسه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، حسبما قال مسؤول كبير في
البيت الأبيض
.
Advertisement
وأوضح المسؤول لـ"
رويترز
"، أن
ترامب
وكبار المسؤولين في البيت الأبيض وكوشنر وبلير ناقشوا كل جوانب ملف غزة، بما في ذلك زيادة تسليم المساعدات الغذائية وأزمة الرهائن وخطط ما بعد الحرب.
ووصف المسؤول الجلسة بأنها "مجرد اجتماع سياسي"، من النوع الذي يعقده ترامب وفريقه بشكل متكرر.
ويبدو أن حضور كوشنر الاجتماع، رغم أنه خارج الفريق الرئاسي حاليا، سببه تطابق رؤيته مع أفكار ترامب بشأن غزة، في تحويل القطاع إلى منتجع سياحي ساحلي بعد تهجير سكانه، وهي الخطة التي سبق أن أعلن عنها الرئيس الأميركي أكثر من مرة.
أما سبب حضور بلير، فعلى مدار سنوات، تواصل فريق معهد توني بلير مع
القادة
الإسرائيليين والفلسطينيين والجهات الفاعلة الإقليمية المؤثرة، ووضع توصيات عملية بشأن مساعي إحلال السلام في المنطقة، كما ركز على الجهود الرامية لإتاحة المجال أمام إجراء مناقشات متجددة وذات مصداقية بين الحكومتين
الفلسطينية
والإسرائيلية.
وفي يوليو الماضي، ذكرت صحيفة "فاينننشال تايمز" الأميركية أن معهد توني بلير شارك في مشروع لتطوير خطة لما بعد الحرب على غزة. (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
Lebanon 24
أكسيوس عن مصادر: توني بلير وجاريد كوشنر سيشاركان في اجتماع اليوم بشأن غزة في البيت الأبيض
28/08/2025 08:14:01
28/08/2025 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف لـ"فوكس نيوز": سيتم عقد اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض الأربعاء
Lebanon 24
ويتكوف لـ"فوكس نيوز": سيتم عقد اجتماع بشأن غزة في البيت الأبيض الأربعاء
28/08/2025 08:14:01
28/08/2025 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شحادة شارك في فعالية "تيك توك" في مدينة بيروت الرقمية
Lebanon 24
شحادة شارك في فعالية "تيك توك" في مدينة بيروت الرقمية
28/08/2025 08:14:01
28/08/2025 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إنها ستشارك في اجتماع ترامب وزيلينسكي غدا في البيت الأبيض
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إنها ستشارك في اجتماع ترامب وزيلينسكي غدا في البيت الأبيض
28/08/2025 08:14:01
28/08/2025 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
Lebanon 24
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
00:20 | 2025-08-28
28/08/2025 12:20:54
Lebanon 24
Lebanon 24
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
Lebanon 24
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
00:01 | 2025-08-28
28/08/2025 12:01:30
Lebanon 24
Lebanon 24
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
Lebanon 24
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
23:55 | 2025-08-27
27/08/2025 11:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
Lebanon 24
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
23:53 | 2025-08-27
27/08/2025 11:53:20
Lebanon 24
Lebanon 24
زلزال ضرب منغوليا.. هذه قوته
Lebanon 24
زلزال ضرب منغوليا.. هذه قوته
23:42 | 2025-08-27
27/08/2025 11:42:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
Lebanon 24
حادثة مروّعة... وطوق أمنيّ في برج حمود
08:01 | 2025-08-27
27/08/2025 08:01:55
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
Lebanon 24
كانت متواجدة في مؤتمر براك.. إعلامية الـ MTV جويس عقيقي ترد على الانتقادات (صورة)
04:05 | 2025-08-27
27/08/2025 04:05:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
Lebanon 24
"الثنائي" يتحضر.. "تحركات شعبية" في هذا الموعد
14:00 | 2025-08-27
27/08/2025 02:00:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
Lebanon 24
الموت يؤلم إعلامية الـ LBCI ندى اندراوس.. فقدت أقرب الناس (صورة)
03:07 | 2025-08-27
27/08/2025 03:07:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
Lebanon 24
المبلغ بالمليارات... إليكم هويّة الفائزة بجائزة "اللوتو" الأولى
08:17 | 2025-08-27
27/08/2025 08:17:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:20 | 2025-08-28
دولة أوروبية تطلب من المستشفيات الاستعداد للحرب.. من هي؟
00:01 | 2025-08-28
أهداف مرتبطة بـ"الحزب".. ماذا استهدف الإنزال الإسرائيلي في "جبل المانع" قرب دمشق؟
23:55 | 2025-08-27
عن تسليم مزارع شبعا وجبل دوف إلى سوريا.. هكذا علّق مكتب نتنياهو
23:53 | 2025-08-27
"موجده".. ايران "طهّرت" موقعا نوويا قصفته إسرائيل هذا ما كشفته مجموعة بحثية
23:42 | 2025-08-27
زلزال ضرب منغوليا.. هذه قوته
23:40 | 2025-08-27
استمر لساعتين.. تفاصيل جديدة تُكشف عن الإنزال الجوي الإسرائيلي قرب جبل المانع في دمشق
فيديو
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
28/08/2025 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
28/08/2025 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
28/08/2025 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24