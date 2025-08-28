Advertisement

عربي-دولي

سلاح خطير في مصر يلفت الأنظار.. هذه قدراته الرهيبة

Lebanon 24
28-08-2025 | 05:42
أكد مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي في مصر، المهندس وليد رسمي، أن راجمة الصواريخ "رعد 200"، التي كُشف عنها في EDEX 2023، قادرة على العمل فوق أرض ممهدة وغير ممهدة، وإطلاق 30 صاروخًا متزامنًا خلال 15 ثانية، في تصريح أعاد تسليط الضوء على قدرات الصناعات العسكرية المصرية الناشئة.
وجاءت التصريحات خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "إكسترا نيوز"، ونقلتها وسائل إعلام مصرية مساء الأربعاء. 
 
يأتي ذلك بينما أفادت تقارير متطابقة بأن "رعد 200" منصّة مجنزرة لأنابيب 122 ملم موزعة في ثلاثة صفوف (10×3)، بمدى يصل إلى نحو 45 كلم، مع إمكانات توجيه ورفع ملائمة للرماية السريعة، وهي منظومة رُصدت لأول مرة في الجناح المصري خلال معرض الدفاع بالقاهرة نهاية 2023.
 
وبموازاة الراجمة، قال رسمي إن المركبة المدرعة "سينا 200، أول ناقلة جنود محلية مجنزرة قُدّمت نسختها الأولى في EDEX 2021 وتحديثاتها في EDEX 2023—منصة متعددة المهام يمكن تهيئتها بتسليح متنوع (رشاش أو قاذفة قنابل) بحسب متطلبات الحماية والمرافقة القتالية. وأشار إلى أنّ الصلب المدرع المستخدم في "رعد 200" و"سينا 200" يُنتَج محليًا عبر شركات الإنتاج الحربي وبالتعاون مع شركات صلب مصرية من القطاع الخاص، في خطوة تُوسّع دائرة التصنيع خارج أطر الوزارة. 
 
 
