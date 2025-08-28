غزة والحرب: حصار ودمار ومعاناة ولا أفق سياسي

Advertisement

كادت الحرب على تنهي عامها الثاني، وسط واقع إنساني مأساوي يعيشه أكثر من مليوني فلسطيني عالقين تحت الحصار والدمار. فمنذ السابع من تشرين الأول 2023، تحوّلت غزة إلى ساحة مفتوحة للنيران، أوقعت آلاف والجرحى، وشرّدت مئات الآلاف من العائلات، فيما لا تزال رائحة الركام والبارود تهيمن على يوميات الناس.الحصار المشدد جعل من أبسط مقومات الحياة تحدياً يومياً. فقد تراجعت الإمدادات الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة، فيما المستشفيات بالكاد تعمل نتيجة نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية وانقطاع الكهرباء. ورغم إدخال بعض المساعدات عبر معبر رفح ومعابر أخرى، إلا أنّ المنظمات الإنسانية تحذر من أنّ الكميات لا تكفي لإنقاذ السكان من المجاعة.الدمار الهائل الذي خلّفته الإسرائيلية طال البنية التحتية الأساسية، من مدارس ومستشفيات وشبكات كهرباء ومياه. ومع تعثر أي خطة جدية للإعمار، يعيش الناس بين أنقاض منازلهم أو في مخيمات مؤقتة لا تصلح للحياة الآدمية. ويقدّر خبراء أنّ إعادة إعمار غزة قد تستغرق سنوات طويلة في حال توافرت الإرادة السياسية والدعم المالي.على الصعيد السياسي، لم تحمل سنتا للحرب أي اختراق في مسار المفاوضات، إذ لا يزال الانقسام الفلسطيني الداخلي قائماً، فيما اكتفى ببيانات إدانة أو دعوات إلى وقف إطلاق النار من دون ضغط فعلي على . أما القوى الكبرى، فبدت منشغلة بحساباتها الاستراتيجية أكثر من اهتمامها بمعاناة المدنيين.بين الحصار والدمار وفقدان الأمل، يدخل الغزيون عامهم الثاني من الحرب بعيون مثقلة بالتعب والخذلان. فلا أفق لوقف إطلاق النار، ولا مؤشرات على تسوية سياسية تلوح في الأفق، في وقت تتواصل فيه دورة العنف التي تهدد بانفجار أكبر في المنطقة. ومع ذلك، يتمسك الناس بما تبقى لديهم من صبر وإرادة للحياة، رغم كل .(سكاي نيوز)