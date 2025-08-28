Advertisement

عربي-دولي

بسبب غزة... أوروبا تبحث عن خيارات للضغط على إسرائيل

Lebanon 24
28-08-2025 | 14:02
ذكرت "الميادين"، أنّ وكالة "بلومبرغ" الأميركية كشفت أنّ الإتّحاد الأوروبيّ سيستأنف محادثاته للضغط على إسرائيل، بعدما طلبت هولندا والسويد من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، بدعوة الدول الأعضاء لمناقشة الوضع في غزة، ضمن جدول الأعمال.
وبحسب الومالة، اقترحت هولندا والسويد تعليق الفصل المتعلق بالتجارة من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إضافة إلى تجميد برنامج تمويل الشركات الناشئة، الذي تعذر التوافق عليه في وقتٍ سابق من الصيف الحالي.

كذلك، دعت الدولتان الاوروبيتان الدول الأعضاء إلى الموافقة على فرض عقوبات أوروبية على وزراء ومستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية.

ووصفت هولندا والسويد الوضع الإنساني في غزة بأنه "مقلق للغاية ولا يُطاق"، معربتين عن "أسفهما لفشل تنفيذ الاتفاق الإنساني بين الاتحاد وإسرائيل المتفق عليه في تموز الماضي". (الميادين)
 
