بسبب غزة... أوروبا تبحث عن خيارات للضغط على إسرائيل

ذكرت "الميادين"، أنّ وكالة "بلومبرغ" الأميركية كشفت أنّ الإتّحاد الأوروبيّ سيستأنف محادثاته للضغط على ، بعدما طلبت هولندا والسويد من رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، بدعوة لمناقشة الوضع في غزة، ضمن جدول الأعمال.

وبحسب الومالة، اقترحت هولندا والسويد تعليق الفصل المتعلق بالتجارة من اتفاقية الشراكة بين وإسرائيل، إضافة إلى تجميد برنامج تمويل الشركات الناشئة، الذي تعذر التوافق عليه في وقتٍ سابق من الصيف الحالي.



كذلك، دعت الدولتان الاوروبيتان الدول الأعضاء إلى الموافقة على فرض عقوبات أوروبية على وزراء ومستوطنين إسرائيليين متورطين بأعمال عنف في .



ووصفت هولندا والسويد الوضع الإنساني في غزة بأنه "مقلق للغاية ولا يُطاق"، معربتين عن "أسفهما لفشل تنفيذ الاتفاق الإنساني بين الاتحاد وإسرائيل المتفق عليه في الماضي". (الميادين)