27
o
بيروت
28
o
طرابلس
25
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
20
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"قاتل غوام"... الكشف عن صاروخ يُشكّل خطراً كبيراً على الولايات المتّحدة
Lebanon 24
28-08-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "الشرق"، أنّ الجيش الصينيّ كشف خلال الإستعدادات للإستعراض العسكريّ لمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار بيكين على
اليابان
، عن نسخة جديدة من نظام الصواريخ الباليستية "DF-26".
Advertisement
ولدى نظام الصواريخ الصينيّ القدرة على ضرب كافة القواعد الأميركية الرئيسية في غرب هاواي، إضافة إلى استهداف السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية على مدى يزيد عن 5000 كيلومتر.
ودخل صاروخ DF-26 الأصلي الخدمة عام 2016، وأثار قلقاً بالغاً في الدول الغربيّة، بسبب قدرته على تعريض الأهداف للخطر بهجمات عالية الدقة، ومن مسافات بعيدة جداً.
وأُطلق على الصاروخ اسم "قاتل
غوام
" نظراً لمداه.
وأشارت دراسات إلى أن قاعدة "أندرسن" الجوية وقاعدة "غوام" البحرية ستواجهان صعوبة في العمل، بعد هجمات صاروخية باليستية أصغر حجماً باستخدام رؤوس حربية تقليدية.
وتخطط القوات الأميركية لاستثمارات واسعة النطاق في بناء دفاعات صاروخية جديدة في "غوام"، ولكن في الوقت عينه يتوقع أن يُحسن صاروخ DF-26D قدرات الاختراق لتصميم الصاروخ الأصلي لتجاوز هذه الدفاعات. (الشرق)
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: مستعدون لشراء منظومات صواريخ "باتريوت" من الولايات المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا
Lebanon 24
المستشار الألماني: مستعدون لشراء منظومات صواريخ "باتريوت" من الولايات المتحدة لإرسالها إلى أوكرانيا
29/08/2025 03:46:40
29/08/2025 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما كشفه البنتاغون عن الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية
Lebanon 24
هذا ما كشفه البنتاغون عن الغارات التي نفذتها الولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية
29/08/2025 03:46:40
29/08/2025 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
في الولايات المتحدة: سحب فاكهة مجففة من الأسواق بعد تلوثها ببكتيريا قاتلة!
Lebanon 24
في الولايات المتحدة: سحب فاكهة مجففة من الأسواق بعد تلوثها ببكتيريا قاتلة!
29/08/2025 03:46:40
29/08/2025 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: يريدون منع أيّ تحرّك يُمكن أن يكون فيه مقاومة لتوسع "إسرائيل" في المنطقة وضرب كل ما يمكن أن يُشكّل خطراً عليها
Lebanon 24
قاسم: يريدون منع أيّ تحرّك يُمكن أن يكون فيه مقاومة لتوسع "إسرائيل" في المنطقة وضرب كل ما يمكن أن يُشكّل خطراً عليها
29/08/2025 03:46:40
29/08/2025 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
Lebanon 24
الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
16:55 | 2025-08-28
28/08/2025 04:55:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تسهيلات... ماذا قرّرت أميركا بشأن الصادرات إلى سوريا؟
Lebanon 24
تسهيلات... ماذا قرّرت أميركا بشأن الصادرات إلى سوريا؟
16:38 | 2025-08-28
28/08/2025 04:38:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تحطم طائرة "إف-16" في بولندا
Lebanon 24
بالفيديو... تحطم طائرة "إف-16" في بولندا
16:15 | 2025-08-28
28/08/2025 04:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركيّ يُلوّح بـ"الخطة ب" لنزع سلاح حزب الله... ماذا قصد؟
Lebanon 24
مسؤول أميركيّ يُلوّح بـ"الخطة ب" لنزع سلاح حزب الله... ماذا قصد؟
15:40 | 2025-08-28
28/08/2025 03:40:59
Lebanon 24
Lebanon 24
إذا رفضت "حماس" تسليم سلاحها... هذا ما دعا إلى سموتريتش
Lebanon 24
إذا رفضت "حماس" تسليم سلاحها... هذا ما دعا إلى سموتريتش
15:29 | 2025-08-28
28/08/2025 03:29:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
Lebanon 24
خبر مُوثّر... إليكم هذه المعلومة عن أحد شهداء الجيش
13:29 | 2025-08-28
28/08/2025 01:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
Lebanon 24
مبلغٌ حصل عليه عناصر الجيش اليوم... هذه قيمته
13:47 | 2025-08-28
28/08/2025 01:47:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
Lebanon 24
كارثة جديدة في لبنان.. سقوط طائرة مظلية في البحر (فيديو)
08:45 | 2025-08-28
28/08/2025 08:45:39
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
09:00 | 2025-08-28
28/08/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
Lebanon 24
بعد تصريحه الذي أحدث ضجة في قصر بعبدا.. برّاك يخرج عن صمته فماذا قال؟ (فيديو)
03:48 | 2025-08-28
28/08/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2025-08-28
الرئيس السوريّ أصدر مرسوماً بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
16:38 | 2025-08-28
تسهيلات... ماذا قرّرت أميركا بشأن الصادرات إلى سوريا؟
16:15 | 2025-08-28
بالفيديو... تحطم طائرة "إف-16" في بولندا
15:40 | 2025-08-28
مسؤول أميركيّ يُلوّح بـ"الخطة ب" لنزع سلاح حزب الله... ماذا قصد؟
15:29 | 2025-08-28
إذا رفضت "حماس" تسليم سلاحها... هذا ما دعا إلى سموتريتش
15:15 | 2025-08-28
بشأن لبنان... ماذا طلب برّاك من نتنياهو؟
فيديو
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
29/08/2025 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
29/08/2025 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
Lebanon 24
انفعل عليها.. شاهدوا كشف تصرف فنان عربي شهير مع إحدى المعجبات (فيديو)
03:31 | 2025-08-23
29/08/2025 03:46:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24