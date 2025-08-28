27
إقتصاد
برازيليا تلوّح بالمثل.. لولا يأمر بدراسة "ردّ انتقامي" على رسوم ترامب
Lebanon 24
28-08-2025
|
23:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
أمر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو
لولا دا سيلفا
الحكومة ببدء مسار رسمي لتقييم ما إذا كانت الرسوم الأميركية الإضافية على الواردات البرازيلية، بنسبة 50%، تستوجب تدابير مضادّة، في خطوة تعكس تصعيدًا محسوبًا بعد أسابيع من محاولات المعالجة الدبلوماسية. وبحسب مصادر حكومية، فوِّضت لجنة السياسة التجارية (Camex) بوضع تقرير خلال 30 يومًا حول سُبل الردّ الممكنة بموجب "قانون
المعاملة بالمثل
الاقتصادي" الذي أُقِرّ هذا العام.
القانون المذكور يتيح لبرازيليا تعليق امتيازاتٍ تجارية أو فرض رسوم مقابلة، بل وتعليق التزاماتٍ في مجالاتٍ تشمل الاستثمارات وحقوق
الملكية الفكرية
، ردًّا على إجراءات أحادية تؤثر في القدرة التنافسية البرازيلية. ويأتي تحريك الأداة القانونية بعدما دخلت الرسوم الأميركية حيّز التنفيذ مطلع
أغسطس
، مع استثناءات محدودة لبعض السلع (مثل عصير البرتقال والطائرات)، ما رفع كلفة التصدير على قطاعاتٍ رئيسية.
وكان لولا قد لوّح سابقًا بـ"المعاملة بالمثل" سعيًا لردع الزيادة الأميركية، قبل أن ترجّح حكومته لفترةٍ قصيرة إجراءات دعمٍ محلي للصناعات المتضرّرة على حساب ردٍّ مباشر. غير أن إطلاق تقييمٍ رسمي الآن، ومع مهلة زمنية واضحة، يشير إلى انتقال الملف من طور الرسائل السياسية إلى طور صياغة حزمة خيارات تنفيذية تُبلَّغ لواشنطن وتُحدَّد قطاعاتها المتأثرة.
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة تطال خيام النازحين ومناطق مأهولة
Lebanon 24
غارات إسرائيلية عنيفة على غزة تطال خيام النازحين ومناطق مأهولة
23:40 | 2025-08-28
28/08/2025 11:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فانس: تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو السبب للمشاكل في بلادنا
Lebanon 24
فانس: تدفق المهاجرين غير الشرعيين هو السبب للمشاكل في بلادنا
23:36 | 2025-08-28
28/08/2025 11:36:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر كبير في ولاية أميركية.. اشتباكات مسلحة وسقوط إصابات
Lebanon 24
توتر كبير في ولاية أميركية.. اشتباكات مسلحة وسقوط إصابات
23:33 | 2025-08-28
28/08/2025 11:33:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"فرقة مكافحة المسيّرات" من دون ذخائر.. هذا جديد واشنطن عسكريا!
Lebanon 24
"فرقة مكافحة المسيّرات" من دون ذخائر.. هذا جديد واشنطن عسكريا!
23:28 | 2025-08-28
28/08/2025 11:28:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: ضرب وتهديدات بالقتل في البرلمان المكسيكي
Lebanon 24
بالفيديو: ضرب وتهديدات بالقتل في البرلمان المكسيكي
23:27 | 2025-08-28
28/08/2025 11:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
