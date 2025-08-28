برازيليا تلوّح بالمثل.. لولا يأمر بدراسة "ردّ انتقامي" على رسوم ترامب

Advertisement

القانون المذكور يتيح لبرازيليا تعليق امتيازاتٍ تجارية أو فرض رسوم مقابلة، بل وتعليق التزاماتٍ في مجالاتٍ تشمل الاستثمارات وحقوق ، ردًّا على إجراءات أحادية تؤثر في القدرة التنافسية البرازيلية. ويأتي تحريك الأداة القانونية بعدما دخلت الرسوم الأميركية حيّز التنفيذ مطلع ، مع استثناءات محدودة لبعض السلع (مثل عصير البرتقال والطائرات)، ما رفع كلفة التصدير على قطاعاتٍ رئيسية.وكان لولا قد لوّح سابقًا بـ"المعاملة بالمثل" سعيًا لردع الزيادة الأميركية، قبل أن ترجّح حكومته لفترةٍ قصيرة إجراءات دعمٍ محلي للصناعات المتضرّرة على حساب ردٍّ مباشر. غير أن إطلاق تقييمٍ رسمي الآن، ومع مهلة زمنية واضحة، يشير إلى انتقال الملف من طور الرسائل السياسية إلى طور صياغة حزمة خيارات تنفيذية تُبلَّغ لواشنطن وتُحدَّد قطاعاتها المتأثرة.