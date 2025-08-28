Advertisement

عربي-دولي

استقالات واضطرابات في "مراكز السيطرة على الأمراض".. ونائب كينيدي إلى الواجهة

Lebanon 24
28-08-2025
اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب  نائب وزير الصحة الحالي جيم أونيل، لقيادة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" الصحية.
ووفق ما كشفه موقع "أكسيوس"، فقد أدى قرار ترامب إقالة مديرة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" سوزان موناريز، إلى موجة من الاستقالات والإضراب بفرع المنشأة في أتلانتا.

وفي حين رفضت موناريز ترك منصبها رغم إقالتها، ذكر "أكسيوس" أنه "من الممكن لوزير الصحة روبرت ف. كينيدي جونيور الظهور بموقف أقوى بسبب التداعيات الناجمة عن الاستقالات والاضطرابات تلك".

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، تم اصطحاب 3 مسؤولين من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، والذين استقالوا يوم الأربعاء، إلى خارج مقر أتلانتا من قبل أفراد الأمن يوم الخميس، كما حدث إضراب للموظفين.

وأكد مجلس الشيوخ تعيين أونيل نائبًا لكينيدي في حزيران الماضي، وهو مستثمر في التكنولوجيا الحيوية، وله علاقات وثيقة بالملياردير بيتر ثيل، وانتقد "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" خلال جائحة "كوفيد"، لكنه صرح للمشرعين في أيار بأنه "مؤيد بشدة للقاحات".
 
