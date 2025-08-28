استقالات واضطرابات في "مراكز السيطرة على الأمراض".. ونائب كينيدي إلى الواجهة

Advertisement

اختار الرئيس الأميركي ترامب نائب الحالي جيم ، لقيادة " منها" الصحية.ووفق ما كشفه موقع "أكسيوس"، فقد أدى قرار إقالة مديرة "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" سوزان موناريز، إلى موجة من الاستقالات والإضراب بفرع المنشأة في .وفي حين رفضت موناريز ترك منصبها رغم إقالتها، ذكر "أكسيوس" أنه "من الممكن لوزير الصحة الظهور بموقف أقوى بسبب التداعيات الناجمة عن الاستقالات والاضطرابات تلك".وبحسب صحيفة " تايمز"، تم اصطحاب 3 مسؤولين من "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها"، والذين استقالوا يوم الأربعاء، إلى خارج مقر أتلانتا من قبل أفراد الأمن يوم الخميس، كما حدث إضراب للموظفين.وأكد تعيين أونيل نائبًا لكينيدي في حزيران الماضي، وهو مستثمر في التكنولوجيا الحيوية، وله علاقات وثيقة بالملياردير بيتر ثيل، وانتقد "مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" خلال جائحة " "، لكنه صرح للمشرعين في أيار بأنه "مؤيد بشدة للقاحات".