من روسيا: حماية التفاهمات مع أميركا أولوية

Advertisement

أكد نائب ، سيرغي ريابكوف، أن تعمل على منع أي أطراف معارضة للتسوية في من تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها بين والولايات المتحدة في قمة ألاسكا. ووصف ريابكوف هذه المهمة بأنها ذات أولوية، مضيفًا: "ماذا سيحدث مستقبلاً؟ هذا سؤال آخر".جاءت تصريحات ريابكوف بعد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي أكدت أن أي مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا، محذرة من أن المقترحات الغربية الحالية قد تزيد خطر نشوب صراع عسكري مع موسكو.ويذكر أن الرئيس الأميركي والرئيس الروسي اجتمعا في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" في ألاسكا منتصف آب الجاري، حيث ناقشا قضية التسوية في أوكرانيا والضمانات الأمنية المطلوبة. وأعلن عن إحراز تقدم في المحادثات دون التوصل إلى اتفاق كامل، بينما دعا إلى التعاون لتحقيق تسوية سلمية للنزاع.