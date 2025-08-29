27
o
بيروت
28
o
طرابلس
22
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
من روسيا: حماية التفاهمات مع أميركا أولوية
Lebanon 24
29-08-2025
|
15:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد نائب
وزير الخارجية الروسي
، سيرغي ريابكوف، أن
موسكو
تعمل على منع أي أطراف معارضة للتسوية في
أوكرانيا
من تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها بين
روسيا
والولايات المتحدة في قمة ألاسكا. ووصف ريابكوف هذه المهمة بأنها ذات أولوية، مضيفًا: "ماذا سيحدث مستقبلاً؟ هذا سؤال آخر".
Advertisement
جاءت تصريحات ريابكوف بعد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي أكدت أن أي مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا، محذرة من أن المقترحات الغربية الحالية قد تزيد خطر نشوب صراع عسكري مع موسكو.
ويذكر أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
والرئيس الروسي
فلاديمير بوتين
اجتمعا في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" في ألاسكا منتصف آب الجاري، حيث ناقشا قضية التسوية في أوكرانيا والضمانات الأمنية المطلوبة. وأعلن
ترامب
عن إحراز تقدم في المحادثات دون التوصل إلى اتفاق كامل، بينما دعا
بوتين
إلى التعاون لتحقيق تسوية سلمية للنزاع.
(العربية)
مواضيع ذات صلة
هاني: حماية البيئة وتطوير القطاع في صلب أولوياتنا
Lebanon 24
هاني: حماية البيئة وتطوير القطاع في صلب أولوياتنا
30/08/2025 01:00:57
30/08/2025 01:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
Lebanon 24
جابر: أولوياتنا حماية شبكات الأمان وتوسيعها
30/08/2025 01:00:57
30/08/2025 01:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: دائما ما كانت أولويتنا التوصل لحل تفاوضي بشأن التجارة مع أميركا
Lebanon 24
المفوضية الأوروبية: دائما ما كانت أولويتنا التوصل لحل تفاوضي بشأن التجارة مع أميركا
30/08/2025 01:00:57
30/08/2025 01:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية تؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب
Lebanon 24
الخارجية الإماراتية تؤكد ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب
30/08/2025 01:00:57
30/08/2025 01:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وزير الخارجية الروسي
الولايات المتحدة
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وزير الخارجية
دونالد ترامب
أوكرانيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
ميرتس: ألمانيا في صراع مع روسيا.. وتوعّد بمزيد من العقوبات
Lebanon 24
ميرتس: ألمانيا في صراع مع روسيا.. وتوعّد بمزيد من العقوبات
16:57 | 2025-08-29
29/08/2025 04:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
Lebanon 24
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
16:40 | 2025-08-29
29/08/2025 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
Lebanon 24
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
16:37 | 2025-08-29
29/08/2025 04:37:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الحرب على غزة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حاد
Lebanon 24
بشأن الحرب على غزة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حاد
16:25 | 2025-08-29
29/08/2025 04:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
Lebanon 24
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
16:10 | 2025-08-29
29/08/2025 04:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
Lebanon 24
التفاصيل الكاملة لجريمة الدامور.. هكذا نفذ المسلحون فعلتهم
03:26 | 2025-08-29
29/08/2025 03:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
Lebanon 24
توتر في الدامور بعد جريمة قتل.. وقطع الطريق ليلا (فيديو)
00:08 | 2025-08-29
29/08/2025 12:08:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم مراسل "الجديد": "يا زينة الشباب يا خيي وحبيب قلبي"
07:18 | 2025-08-29
29/08/2025 07:18:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
Lebanon 24
ماذا توقع "ChatGPT" بشأن مستقبل لبنان؟ إليكم الإجابة
12:00 | 2025-08-29
29/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
Lebanon 24
آخر خبر عن الرواتب.. اجتماع مهم اليوم
11:48 | 2025-08-29
29/08/2025 11:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:57 | 2025-08-29
ميرتس: ألمانيا في صراع مع روسيا.. وتوعّد بمزيد من العقوبات
16:40 | 2025-08-29
ما جديد طلب الطعن في تجميد مساعدات ترامب الخارجية؟
16:37 | 2025-08-29
الناتو: الإنفاق الدفاعي يتجاوز 1.5 تريليون دولار في 2025 لأول مرة
16:25 | 2025-08-29
بشأن الحرب على غزة.. وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمام اختبار حاد
16:10 | 2025-08-29
ترامب يحرك السياسة النقدية الأميركية.. الدولار يتأثر بخفض الفائدة المتوقع
16:05 | 2025-08-29
"حدث صعب في غزة".. مقتل جندي إسرائيليّ وإطلاق نار كثيف
فيديو
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
30/08/2025 01:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
30/08/2025 01:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تُفاجئ الجمهور بفستان الزفاف (فيديو)
04:08 | 2025-08-23
30/08/2025 01:00:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24