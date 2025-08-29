Advertisement

عربي-دولي

من روسيا: حماية التفاهمات مع أميركا أولوية

Lebanon 24
29-08-2025 | 15:37
A-
A+
Doc-P-1410748-638921040492213676.png
Doc-P-1410748-638921040492213676.png photos 0
أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن موسكو تعمل على منع أي أطراف معارضة للتسوية في أوكرانيا من تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها بين روسيا والولايات المتحدة في قمة ألاسكا. ووصف ريابكوف هذه المهمة بأنها ذات أولوية، مضيفًا: "ماذا سيحدث مستقبلاً؟ هذا سؤال آخر".
جاءت تصريحات ريابكوف بعد تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، التي أكدت أن أي مقترحات تتعلق بضمانات أمنية لأوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار مخاوف روسيا، محذرة من أن المقترحات الغربية الحالية قد تزيد خطر نشوب صراع عسكري مع موسكو.

ويذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتمعا في قاعدة "إلمندورف - ريتشاردسون" في ألاسكا منتصف آب الجاري، حيث ناقشا قضية التسوية في أوكرانيا والضمانات الأمنية المطلوبة. وأعلن ترامب عن إحراز تقدم في المحادثات دون التوصل إلى اتفاق كامل، بينما دعا بوتين إلى التعاون لتحقيق تسوية سلمية للنزاع.
 
(العربية)
 
