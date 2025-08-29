لوقف الحرب.. ترامب يواصل مساعيه لعقد قمة بوتين–زيلينسكي

أعلن أن الرئيس لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الزعيمين الروسي والأوكراني، وذلك بعد أن حذّر الرئيس من "تلاعب" بنظيره الأميركي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "يواصل الرئيس وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".وفي وقت سابق أوضح الكرملين شرط للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إن لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي، شريطة التحضير الجيد لذلك".على مستوى الخبراءكما أضاف المتحدث في إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة، قائلا "أود أن أذكركم بموقف الرئيس بوتين، إنه لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا اللقاء".