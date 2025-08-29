28
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
23
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
عربي-دولي
لوقف الحرب.. ترامب يواصل مساعيه لعقد قمة بوتين–زيلينسكي
Lebanon 24
29-08-2025
|
23:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
البيت الأبيض
أن الرئيس
دونالد ترامب
لا يزال يعمل على عقد لقاء بين الزعيمين الروسي والأوكراني، وذلك بعد أن حذّر الرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون
من "تلاعب"
فلاديمير بوتين
بنظيره الأميركي.
وقال مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "يواصل الرئيس
ترامب
وفريقه للأمن القومي التواصل مع المسؤولين
الروس
والأوكرانيين من أجل عقد اجتماع ثنائي لوقف القتل وإنهاء الحرب".
وفي وقت سابق أوضح الكرملين شرط
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
للقاء نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "إن
بوتين
لا يستبعد عقد لقاء مع زيلينسكي، شريطة التحضير الجيد لذلك".
على مستوى الخبراء
كما أضاف المتحدث في إحاطة إعلامية، اليوم الجمعة، قائلا "أود أن أذكركم بموقف الرئيس بوتين، إنه لا يستبعد إمكانية عقد مثل هذا اللقاء".
