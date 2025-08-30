الهند تجدد تمسّكها بالسلام… مودي يستمع إلى زيلينسكي

Advertisement

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن زيلينسكي أطلع مودي على آخر التطورات في . وجاء في البيان: "أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي. وقد شارك الرئيس زيلينسكي وجهة نظره بشأن آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا".وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شكر الرئيس زيلينسكي، وأكد موقف الهند الثابت والثابت تجاه التسوية السلمية للصراع، ودعمها للجهود الرامية إلى استعادة السلام في أقرب وقت ممكن. كما أكد رئيس الوزراء الهند بتقديم كل الدعم الممكن في هذا الصدد".وذكرت التقارير أن الزعيمين استعرضا أيضًا تقدم العلاقات الثنائية بين الهند وأوكرانيا وناقشا خطوات تعزيز التعاون "في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".تأتي دعوة زيلينسكي بعد يوم من تأكيد زيارة إلى الهند في كانون الاول. وسيزور الهند لاحقًا هذا العام في إطار القمة الهندية الروسية السنوية.من المتوقع أيضًا أن يعقد مودي اجتماعًا ثنائيًا مع بوتين في الصين. ويأتي هذا الاجتماع في ظل توترات جمركية بين الهند والولايات المتحدة بسبب مشتريات والدفاع الروسية.تأتي لقاءات مودي مع زيلينسكي وبوتين في خضم جهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولتين المتحاربتين. وكان الرئيس الأميركي قد تعهد بحل الحرب الروسية فور توليه منصبه، إلا أن جهوده لم تُكلّل بالنجاح.