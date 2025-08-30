الهند تجدد تمسّكها بالسلام… مودي يستمع إلى زيلينسكي

أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، مؤكداً موقف الهند الداعي إلى تسوية سلمية للصراع الروسي الأوكراني. ويأتي هذا الاتصال قبيل اجتماع رئيس الوزراء الهندي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن زيلينسكي أطلع مودي على آخر التطورات في أوكرانيا
. وجاء في البيان: "أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي. وقد شارك الرئيس زيلينسكي وجهة نظره بشأن آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا".
وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شكر الرئيس زيلينسكي، وأكد موقف الهند الثابت والثابت تجاه التسوية السلمية للصراع، ودعمها للجهود الرامية إلى استعادة السلام في أقرب وقت ممكن. كما أكد رئيس الوزراء التزام
الهند بتقديم كل الدعم الممكن في هذا الصدد".
وذكرت التقارير أن الزعيمين استعرضا أيضًا تقدم العلاقات الثنائية بين الهند وأوكرانيا وناقشا خطوات تعزيز التعاون "في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".
تأتي دعوة زيلينسكي بعد يوم من تأكيد موسكو
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
إلى الهند في كانون الاول. وسيزور بوتين
الهند لاحقًا هذا العام في إطار القمة الهندية الروسية السنوية.
من المتوقع أيضًا أن يعقد مودي اجتماعًا ثنائيًا مع بوتين في الصين. ويأتي هذا الاجتماع في ظل توترات جمركية بين الهند والولايات المتحدة بسبب مشتريات النفط
والدفاع الروسية.
تأتي لقاءات مودي مع زيلينسكي وبوتين في خضم جهود الولايات المتحدة
للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولتين المتحاربتين. وكان الرئيس الأميركي قد تعهد بحل الحرب الروسية الأوكرانية
فور توليه منصبه، إلا أن جهوده لم تُكلّل بالنجاح.