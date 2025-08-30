Advertisement

عربي-دولي

الهند تجدد تمسّكها بالسلام… مودي يستمع إلى زيلينسكي

Lebanon 24
30-08-2025 | 11:58
A-
A+
Doc-P-1410999-638921772674301486.png
Doc-P-1410999-638921772674301486.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي اتصالاً هاتفياً بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم السبت، مؤكداً موقف الهند الداعي إلى تسوية سلمية للصراع الروسي الأوكراني. ويأتي هذا الاتصال قبيل اجتماع رئيس الوزراء الهندي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
Advertisement

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن زيلينسكي أطلع مودي على آخر التطورات في أوكرانيا. وجاء في البيان: "أجرى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس أوكرانيا، فولوديمير زيلينسكي. وقد شارك الرئيس زيلينسكي وجهة نظره بشأن آخر التطورات المتعلقة بأوكرانيا".

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء شكر الرئيس زيلينسكي، وأكد موقف الهند الثابت والثابت تجاه التسوية السلمية للصراع، ودعمها للجهود الرامية إلى استعادة السلام في أقرب وقت ممكن. كما أكد رئيس الوزراء التزام الهند بتقديم كل الدعم الممكن في هذا الصدد".

وذكرت التقارير أن الزعيمين استعرضا أيضًا تقدم العلاقات الثنائية بين الهند وأوكرانيا وناقشا خطوات تعزيز التعاون "في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك".

تأتي دعوة زيلينسكي بعد يوم من تأكيد موسكو زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند في كانون الاول. وسيزور بوتين الهند لاحقًا هذا العام في إطار القمة الهندية الروسية السنوية.

من المتوقع أيضًا أن يعقد مودي اجتماعًا ثنائيًا مع بوتين في الصين. ويأتي هذا الاجتماع في ظل توترات جمركية بين الهند والولايات المتحدة بسبب مشتريات النفط والدفاع الروسية. 

تأتي لقاءات مودي مع زيلينسكي وبوتين في خضم جهود الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الدولتين المتحاربتين. وكان الرئيس الأميركي قد تعهد بحل الحرب الروسية الأوكرانية فور توليه منصبه، إلا أن جهوده لم تُكلّل بالنجاح. 
مواضيع ذات صلة
الخارجية السورية: نجدد تمسكنا بحقنا المشروع في الدفاع عن أرضنا وشعبنا وفقا لأحكام القانون الدولي
lebanon 24
31/08/2025 02:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية تجدد وقوف الأردن وتضامنه الكامل مع سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها
lebanon 24
31/08/2025 02:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يستمع لمطالب عكارية وتربوية
lebanon 24
31/08/2025 02:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي يجدد دعوته للقاء الرئيس الروسي
lebanon 24
31/08/2025 02:07:15 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي

الأوكرانية

فلاديمير

أوكرانيا

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:51 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-30
16:45 | 2025-08-30
16:25 | 2025-08-30
16:24 | 2025-08-30
16:13 | 2025-08-30
15:54 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24