الحوثيون: سنأخذ بالثأر

أعلنت (الحوثيون) في اليمن، اليوم السبت، رسمياً، مقتل أحمد غالب الرهوي، رئيس حكومة التغيير والبناء، مع عدد من الوزراء، وإصابة آخرين، في العدوان على أول من أمس الخميس.وأعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التابعة للحوثيين "استشهاد أحمد غالب الرهوي، رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء، مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي"، كما "زفّ البيان إلى أبناء الشعب والأمة كوكبة جديدة من العظماء من القيادات الوطنية في خضمّ المعركة المفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي".وأضاف البيان أنّ عدداً من الوزراء أصيبوا بإصابات متوسطة وخطيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي و"هم تحت العناية الصحية"، من دون أن يحدّدهم، لافتاً إلى أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعدداً من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها"، وأكدت "رئاسة الجمهورية" أنّ الحكومة ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وأنّ "المؤسّسات ستستمر في تقديم خدماتها للشعب اليمني المجاهد الصابر الصامد ولن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب".في السياق، أكد رئيس الأعلى لحركة " الله" في اليمن مهدي المشاط، أنهم سيثأرون من ، لاغتيالها رئيس وزراء حكومتهم أحمد الرهوي وعدد من الوزراء.