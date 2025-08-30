Advertisement

عربي-دولي

الحوثيون: سنأخذ بالثأر

Lebanon 24
30-08-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1411028-638921820625391107.png
Doc-P-1411028-638921820625391107.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن، اليوم السبت، رسمياً، مقتل أحمد غالب الرهوي، رئيس حكومة التغيير والبناء، مع عدد من الوزراء، وإصابة آخرين، في العدوان الإسرائيلي على صنعاء أول من أمس الخميس.
Advertisement

 وأعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التابعة للحوثيين "استشهاد أحمد غالب الرهوي، رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء، مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي"، كما "زفّ البيان إلى أبناء الشعب والأمة كوكبة جديدة من الشهداء العظماء من القيادات الوطنية في خضمّ المعركة المفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي".

وأضاف البيان أنّ عدداً من الوزراء أصيبوا بإصابات متوسطة وخطيرة نتيجة العدوان الإسرائيلي و"هم تحت العناية الصحية"، من دون أن يحدّدهم، لافتاً إلى أنّ "العدو الإسرائيلي استهدف رئيس الوزراء وعدداً من رفاقه الوزراء في ورشة عمل اعتيادية تقيمها الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها"، وأكدت "رئاسة الجمهورية" أنّ الحكومة ستقوم بدورها في إطار تصريف الأعمال، وأنّ "المؤسّسات ستستمر في تقديم خدماتها للشعب اليمني المجاهد الصابر الصامد ولن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب".

في السياق، أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى لحركة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط، أنهم سيثأرون من إسرائيل، لاغتيالها رئيس وزراء حكومتهم أحمد الرهوي وعدد من الوزراء.
 
وقال:" دماء الرموز الوطنية في حكومتنا كفيلة بإسقاط عروش امبراطوريات حكمت العالم فما بال كيان ذليل زائل".
مواضيع ذات صلة
قاسم: مشروع الأميركي هو أن يأخذ بالسياسة ما لم يؤخذ بالحرب عبر ممارسة الضغوطات من خلال إسرائيل
lebanon 24
31/08/2025 02:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع مطول للجنة الثلاثية لانجاز الرد على ورقة برّاك.. بري: سنأخذ موقف "حزب الله" في الاعتبار
lebanon 24
31/08/2025 02:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: اخذتم وزارة الطاقة وتبحثون عن ملفات فساد ومهما حاولتم لن تجدوا
lebanon 24
31/08/2025 02:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: المقاومة لا تحتاج الشرعية منكم فهي تأخذها من دماء الشهداء
lebanon 24
31/08/2025 02:07:43 Lebanon 24 Lebanon 24

جماعة أنصار الله

المجلس السياسي

الإسرائيلي

الجمهوري

إسرائيل

الشهداء

جمهورية

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:51 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:25 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:51 | 2025-08-30
16:45 | 2025-08-30
16:25 | 2025-08-30
16:24 | 2025-08-30
16:13 | 2025-08-30
15:54 | 2025-08-30
فيديو
lebanon 24
15:00 | 2025-08-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24