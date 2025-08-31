بملايين الدولارات.. اليابان تموّل مشاريع إنسانية لإعادة الإعمار في سوريا

أعلنت الحكومة اليابانية عن تقديم دعم مالي بقيمة 5.5 مليون دولار، عبر وكالة تابعة للأمم المتحدة، للمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في الأحياء الفقيرة والمناطق السكنية العشوائية في مدينتي حلب وحمص السوريتين، اللتين تُعدّان من أكثر المناطق تضررًا جراء سنوات الصراع .

ويأتي هذا التمويل ضمن إطار مشروع مشترك مع برنامج للمستوطنات البشرية، وجرى التوقيع عليه رسميًا في 12 آب، بحسب ما نقلته اليابانية كيودو عن اليابانية.

وفي بيانها الصحفي، أكدت وزارة الخارجية اليابانية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لـ"الوضع الإنساني الخطير" الذي لا يزال قائمًا في ، مشيرة إلى أن عودة أعداد متزايدة من اللاجئين السوريين إلى ديارهم، بعد انهيار نظام الرئيس السابق العام الماضي، تجعل من تحسين البيئة المعيشية "قضية ملحة".

، أوضح برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومقره نيروبي، أن الأزمة الممتدة منذ أكثر من عقد، إضافة إلى الزلازل العنيفة التي ضربت سوريا وتركيا في شباط 2023، خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية، وحرمت سكان المناطق العشوائية في حلب وحمص من الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء والصرف الصحي والسكن الآمن.

وأضاف البرنامج أن المشروع، الذي يدخل حيز التنفيذ في ظل تزايد أعداد العائدين، سيعود بالفائدة المباشرة على أكثر من 81 ألف شخص. وأشار إلى أنه حتى نهاية الماضي، عاد إلى سوريا أكثر من 746 ألف لاجئ من الدول المجاورة، إلى جانب عودة ما يزيد عن 1.5 مليون نازح داخليًا، ما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات المحلية، ويجعل من دعم جهود إعادة الإعمار أولوية إنسانية وتنموية ملحّة. (روسيا اليوم)