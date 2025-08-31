Advertisement

عربي-دولي

بيسكوف: أوروبا تعرقل جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا

Lebanon 24
31-08-2025 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1411249-638922510181847144.jpg
Doc-P-1411249-638922510181847144.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا، وإن روسيا ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى موسكو علامات حقيقية على أن كييف مستعدة للسلام.
Advertisement

وأضاف لمراسلي وسائل إعلام حكومية أن "حزب الحرب الأوروبي" يواصل عرقلة الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.
 
وتابع قائلاً إن هذا "الحزب" ما زال "متمسكاً بخيار استمرار الصراع.. في تناقض واضح مع نهج رئيسي روسيا والولايات المتحدة الساعيين إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية".

وأضاف بيسكوف أن روسيا ممتنة لجهود ترامب لتسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً والتي قالت إنها "لا تُقدر بثمن".

كما أكد المسؤول الروسي أن موسكو ستواصل "العملية العسكرية الخاصة" إذ لم تلاحظ حتى الآن أي خطوات "مقابلة" من جانب أوكرانيا تهدف إلى تحقيق السلام. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
ميدفيديف: الدول الأوروبية تعرقل الجهود الأميركية لتسوية الصراع في أوكرانيا
lebanon 24
31/08/2025 23:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السعودية: القرارات الإسرائيلية تعرقل خيار السلام وتهدد حل الدولتين
lebanon 24
31/08/2025 23:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: روبيو ونظيرته الكندية يبحثان مواصلة حماس عرقلة تحقيق السلام
lebanon 24
31/08/2025 23:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ضمانات أمنية شرط لتحقيق السلام في أوكرانيا
lebanon 24
31/08/2025 23:34:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأوكرانية

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:18 | 2025-08-31
16:00 | 2025-08-31
15:59 | 2025-08-31
15:52 | 2025-08-31
15:44 | 2025-08-31
15:36 | 2025-08-31
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24