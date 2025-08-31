بيسكوف: أوروبا تعرقل جهود ترامب لتحقيق السلام في أوكرانيا



Advertisement

وأضاف لمراسلي وسائل إعلام حكومية أن "حزب الحرب " يواصل عرقلة الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا. قال المتحدث باسم دميتري بيسكوف إن القوى الأوروبية تعرقل جهود الرئيس الأميركي لتحقيق السلام في ، وإن ستواصل عملياتها في أوكرانيا حتى ترى علامات حقيقية على أن مستعدة للسلام.وأضاف لمراسلي وسائل إعلام حكومية أن "حزب الحرب " يواصل عرقلة الجهود الأميركية والروسية المتعلقة بأوكرانيا.

وتابع قائلاً إن هذا "الحزب" ما زال "متمسكاً بخيار استمرار الصراع.. في تناقض واضح مع نهج رئيسي روسيا والولايات المتحدة الساعيين إلى تسوية سلمية للأزمة ".



وأضاف بيسكوف أن روسيا ممتنة لجهود لتسوية الأزمة الأوكرانية سلمياً والتي قالت إنها "لا تُقدر بثمن".



كما أكد المسؤول الروسي أن موسكو ستواصل "العملية العسكرية الخاصة" إذ لم تلاحظ حتى الآن أي خطوات "مقابلة" من جانب أوكرانيا تهدف إلى تحقيق السلام. (العربية)