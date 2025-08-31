Advertisement

عربي-دولي

الحوثي يعلق على ضربة "الوزراء".. ويتوعد إسرائيل يهجمات متصاعدة

Lebanon 24
31-08-2025 | 10:13
وصف زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي استهداف إسرائيل لعدد من الوزراء الحوثيين بأنه "جريمة"، متوعدا تل أبيب بـ"مسار ثابت وتصاعدي" في الهجمات.
وأشار الحوثي إلى أن جميع القتلى الذين قتلوا في الهجوم هم من الوزراء عاملون في المجالات المدنية، معتبرا أن استهدافهم "يضاف إلى الرصيد الإجرامي لإسرائيل في المنطقة".
 
وأكد أن "التضحية الكبيرة إنما تزيدنا ثباتا وصمودا وتماسكا"، مشددا على أن مسار الجماعة في "نصرة الشعب الفلسطيني" مستمر وتصاعدي، قائلا: "لن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو".

وتابع: "مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو الإسرائيلي سواء بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي".

وأوضح أن الأجهزة الأمنية التابعة له تعمل في مهمة لـ"تحصين الجبهة الداخلية من الاختراق". (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الإسرائيلي: وجهنا ضربة ساحقة وغير مسبوقة لكبار قادة الحوثيين
lebanon 24
31/08/2025 23:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد "حماس" بفتح أبواب الجحيم
lebanon 24
31/08/2025 23:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير: الضغط العسكري على غزة سيستمر بوتيرة متصاعدة
lebanon 24
31/08/2025 23:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد هجوم صاروخي استهدف إسرائيل.. كاتس يتوعد الحوثيين بـ"عواقب وخيمة"
lebanon 24
31/08/2025 23:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

