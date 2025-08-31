الحوثي يعلق على ضربة "الوزراء".. ويتوعد إسرائيل يهجمات متصاعدة



وأشار إلى أن جميع القتلى الذين قتلوا في الهجوم هم من الوزراء عاملون في المجالات المدنية، معتبرا أن استهدافهم "يضاف إلى الرصيد الإجرامي لإسرائيل في المنطقة". وصف زعيم جماعة الحوثيين استهداف لعدد من الوزراء الحوثيين بأنه "جريمة"، متوعدا بـ"مسار ثابت وتصاعدي" في الهجمات.وأشار إلى أن جميع القتلى الذين قتلوا في الهجوم هم من الوزراء عاملون في المجالات المدنية، معتبرا أن استهدافهم "يضاف إلى الرصيد الإجرامي لإسرائيل في المنطقة".

وأكد أن "التضحية الكبيرة إنما تزيدنا ثباتا وصمودا وتماسكا"، مشددا على أن مسار الجماعة في "نصرة الشعب الفلسطيني" مستمر وتصاعدي، قائلا: "لن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو".



وتابع: "مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو سواء بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي".



وأوضح أن التابعة له تعمل في مهمة لـ"تحصين من الاختراق". (سكاي نيوز عربية)