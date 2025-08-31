26
الحوثي يعلق على ضربة "الوزراء".. ويتوعد إسرائيل يهجمات متصاعدة
31-08-2025
10:13
وصف زعيم جماعة الحوثيين
عبد الملك الحوثي
استهداف
إسرائيل
لعدد من الوزراء الحوثيين بأنه "جريمة"، متوعدا
تل أبيب
بـ"مسار ثابت وتصاعدي" في الهجمات.
وأشار
الحوثي
إلى أن جميع القتلى الذين قتلوا في الهجوم هم من الوزراء عاملون في المجالات المدنية، معتبرا أن استهدافهم "يضاف إلى الرصيد الإجرامي لإسرائيل في المنطقة".
وأكد أن "التضحية الكبيرة إنما تزيدنا ثباتا وصمودا وتماسكا"، مشددا على أن مسار الجماعة في "نصرة الشعب الفلسطيني" مستمر وتصاعدي، قائلا: "لن نقف موقف المتفرجين إزاء جرائم العدو".
وتابع: "مسارنا العسكري في الاستهداف للعدو
الإسرائيلي
سواء بالصواريخ والطائرات المسيّرة أو بالحظر البحري مسار مستمر وثابت وتصاعدي".
وأوضح أن
الأجهزة الأمنية
التابعة له تعمل في مهمة لـ"تحصين
الجبهة الداخلية
من الاختراق". (سكاي نيوز عربية)
