ملثم غامض أثار التساؤلات.. من هو "أبو عبيدة" الذي اغتالته إسرائيل؟

وأكد المصدر الفلسطيني أن استهدفت شقة كان بداخلها الناطق باسم القسام، وأن القصف أدى لمقتل كل من كان موجوداً بالشقة.



يعتبر الملثم الغامض منذ أكثر من 20 عاما «أبو عبيدة» أحد أشهر "أصوات" حركة «حماس» وجناحها العسكري «كتائب القسام»، ورغم أن اسمه الحقيقي وشكله غير معروف سوى لدوائر ضيقه فإنه نال شهرة كبيرة من خلال خطاباته وبياناته وزيه العسكري والكوفية الحمراء التي يخفي بها ملامحه.



برز اسم «أبو عبيدة» بشكل كبير خلال الحرب على عام 2014 التي استمرت لنحو 55 يوماً، حيث كان الملثم «أبو عبيدة» فيها حلقة الوصل بين المقاتلين في الأنفاق والعقد القتالية المختلفة وبين أهل غزة، وكذلك بين غزة وبين العالم.



لم يظهر أبو عبيدة أبداً مكشوف الوجه، وبعدما استخدم القناع الأسود في بداية ظهوره، أصبح يستخدم الكوفية الحمراء لثاماً يغطي معظم وجهه ما عدا العينين، وهو ما منحه لقبه الشعبي «الملثم»، مقتدياً بذلك بالقيادي السابق في «كتائب القسام» عماد عقل، الذي قتلته إسرائيل عام 1993 وكان ينفذ جميع عملياته مخفياً وجهه بكوفية حمراء. وبعد الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2005 عين أبو عبيدة رسمياً ناطقاً باسم «القسام».



اكتسب الملثم الغامض شعبية كبيرة داخل وفي الدول العربية المختلفة لمصداقيته، فلم يكن يميل للمبالغة كثيراً في وصف العمليات العسكرية، وكذلك لفصاحته وقوة لغته العربية.

معلومات عن الملثم الغامض "أبوعبيدة"

*تفيد مصادر غير رسمية بأنه ينحدر من بلدة نعليا المهجّرة، ويقيم حاليًا في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



*تعرض منزله للقصف أكثر من مرة (2008، 2012، 2014، و2023)، ما يرجح أنه من الشخصيات المدرجة في بنك أهداف إسرائيل.



*ظهر أول مرة بين عامي 2002 و2003 كأحد مسؤولي «القسام» الميدانيين.



*نظم أول مؤتمر صحافي له في 2 تشرين الأول 2004 في مسجد «النور» بشمال قطاع غزة، حيث أعلن عن عدد من العمليات العسكرية التي نفذتها «كتائب القسام» ضد قوات ودبابات إسرائيلية ضمن عمليات أطلق عليها «أيام الغضب» رداً على عملية إسرائيلية في قطاع غزة تحت اسم «أيام الندم».



*في حزيران 2006 ظهر أبو عبيدة لأول مرة معلناً تنفيذ حماس عملية شرق مدينة رفح، والتي أدت لقتل جنديين إسرائيليين وأسر الجندي جلعاد شاليط

* نشر خطاباته عبر تطبيق تيليغرام..



*برز بعد هجوم 7 تشرين الأول الذي شنته حماس.



* استهدفته إسرائيل 4 مرات في 2008 و2012 و2014, وآخرها التي أدت لمقتله.



هل هو حذيفة الكحلوت؟

نشرت الصحافة الإسرائيلية نقلاً عن مصادر عسكرية وأمنية صورة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، والملقب بـ "أبو عبيدة" بدون قناع الوجه الشهير، وكشفت عن هويته الحقيقية، وذلك بعد مقتله.



وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن المتحدث باسم حماس "أبو عبيدة" هو حذيفة سمير عبد الله الكحلوت، وذلك وفقاً لبعض الصور التي نشرتها قوات الدفاع الإسرائيلية في تشرين الأول 2023، وتم تداولها حالياً بعد أنباء مقتله.

وقد أعلن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأحد، مقتل المتحدث باسم الجناح العسكري لحركة حماس في غزة "أبوعبيدة"، وكانت القناة 14 الإسرائيلية قد أفادت بأن تلقت تأكيداً نهائياً بمقتل أبو عبيدة، المتحدث العسكري لحركة حماس.