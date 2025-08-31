Advertisement

عربي-دولي

الدعم السريع يشن "هجوماً دموياً" على منشآت نفطية مهمة.. هذا ما اعلنته الحكومة السودانية

Lebanon 24
31-08-2025 | 14:11
اتهمت الحكومة السودانية قوات الدعم السريع بشن هجوم وصفته بـ"الدموي" على منشآت نفطية مهمة لتصدير النفط الخام من جنوب السودان المتاخمة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين.
وقالت وزارة الخارجية السوداني في بيان إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية أمس السبت، "أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين".

ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار.

وأضافت الخارجية أن "الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم".

يذكر أن حقول هجليج، الخاضعة لإدارة السودان، تقع في منطقة حدودية كانت محل نزاع مع جنوب السودان في وقت سابق.

في سياق آخر، أعلنت "شبكة أطباء السودان"، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 اخزين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غربي السودان.
ولاية شمال دارفور

قوات الدعم السريع

وزارة الخارجية

جنوب السودان

يوم الأحد

السودان

سوداني

الفاشر

