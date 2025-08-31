الدعم السريع يشن "هجوماً دموياً" على منشآت نفطية مهمة.. هذا ما اعلنته الحكومة السودانية

Advertisement

اتهمت الحكومة السودانية بشن هجوم وصفته بـ"الدموي" على منشآت نفطية مهمة لتصدير الخام من المتاخمة، في أحدث تصعيد تشهده الحرب الدائرة منذ عامين.وقالت السوداني في بيان إن الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع حول حقول هجليج النفطية أمس السبت، "أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العمال المدنيين".ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل بشأن حجم الخسائر البشرية أو الأضرار.وأضافت الخارجية أن "الحكومة السودانية قد تضطر إلى تعليق العمليات في الحقل، لأسباب أمنية، وإجلاء الموظفين لحماية أرواحهم".يذكر أن حقول هجليج، الخاضعة لإدارة ، تقع في منطقة حدودية كانت محل نزاع مع جنوب السودان في وقت سابق.في سياق آخر، أعلنت "شبكة أطباء السودان"، اليوم الأحد، مقتل 7 أشخاص وإصابة 71 اخزين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على مدينة بولاية شمال دارفور غربي السودان.