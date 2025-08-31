بدعم أميركي.. هذا ما تسعى إليه أورويا في أوكرانيا

Advertisement

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نُشرت الأحد، أن تعد "خططاً دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في ، كجزء من الضمانات الأمنية لمرحلة ما بعد الصراع. وأكدت أن هذه الخطط تحظى بدعم كامل من .وقالت فون دير لاين: "أكد لنا الرئيس الأميركي أنه سيكون هناك وجود أميركي في إطار آلية الدعم، وهذا كان واضحاً للغاية وتم التأكيد عليه مراراً".ووفق الصحيفة، فإن الانتشار العسكري سيشمل عشرات الآلاف من الجنود بقيادة أوروبية، مع دعم أميركي يتمثل في أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن الاتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي خلال اجتماع ضم ، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدداً من القادة البارزين.كما نقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين مطلعين أن اجتماعاً سيُعقد الخميس في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويضم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفون دير لاين، لمواصلة المناقشات حول أوكرانيا.وخلال لقاء افتراضي الأسبوع الماضي، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تحتاج إلى "أساس متين" للضمانات الأمنية التي وافق عليها ترامب، مؤكداً أن "مهتم فقط بمواصلة الحرب".