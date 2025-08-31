Advertisement

عربي-دولي

بدعم أميركي.. هذا ما تسعى إليه أورويا في أوكرانيا

Lebanon 24
31-08-2025 | 23:39
A-
A+
Doc-P-1411438-638923055998435807.png
Doc-P-1411438-638923055998435807.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" نُشرت الأحد، أن أوروبا تعد "خططاً دقيقة للغاية" لنشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا، كجزء من الضمانات الأمنية لمرحلة ما بعد الصراع. وأكدت أن هذه الخطط تحظى بدعم كامل من الولايات المتحدة.
Advertisement

وقالت فون دير لاين: "أكد لنا الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيكون هناك وجود أميركي في إطار آلية الدعم، وهذا كان واضحاً للغاية وتم التأكيد عليه مراراً".
ووفق الصحيفة، فإن الانتشار العسكري سيشمل عشرات الآلاف من الجنود بقيادة أوروبية، مع دعم أميركي يتمثل في أنظمة تحكم وسيطرة وأصول مراقبة واستطلاع.

وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن الاتفاق جرى التوصل إليه الشهر الماضي خلال اجتماع ضم ترامب، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وعدداً من القادة الأوروبيين البارزين.
كما نقلت الصحيفة عن 3 دبلوماسيين مطلعين أن اجتماعاً سيُعقد الخميس في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويضم المستشار الألماني فريدريش ميرتس، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، وفون دير لاين، لمواصلة المناقشات حول أوكرانيا.

وخلال لقاء افتراضي الأسبوع الماضي، شدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تحتاج إلى "أساس متين" للضمانات الأمنية التي وافق عليها ترامب، مؤكداً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مهتم فقط بمواصلة الحرب".
 
مواضيع ذات صلة
نووياً.. هذا ما تسعى إليه الصين
lebanon 24
01/09/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن غزة.. هذا ما تسعى إليه أميركا
lebanon 24
01/09/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بين الأمن والدبلوماسية.. هذا ما تسعى إليه إسرائيل في سوريا
lebanon 24
01/09/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تسعى لانتزاع ضمانات بالانسحاب الاسرائيلي و"مؤتمر الدعم" رهن موقف واشنطن والرياض
lebanon 24
01/09/2025 11:43:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

فلاديمير بوتين

دونالد ترامب

الأمين العام

الأوروبيين

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:18 | 2025-09-01
04:11 | 2025-09-01
04:03 | 2025-09-01
03:30 | 2025-09-01
03:22 | 2025-09-01
03:00 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24