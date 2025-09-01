بعد فشل العمليات السابقة.. خطط إسرائيلية لتطويق واحتلال غزة

Advertisement

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش عرض خلال اجتماع الأمني المصغر خططه التفصيلية لعملية تطويق واحتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن العملية من المتوقع أن تبدأ خلال أسبوعين. ووفق المصادر نفسها، سيستكمل خلال يومين استدعاء 60 ألفًا من قوات الاحتياط للمشاركة في العملية.وأوضحت المصادر أن معظم الوزراء رفضوا خلال الاجتماع أي اتفاق جزئي لصفقة في غزة، فيما أيد رئيس الأركان، إيال زامير، وقادة أجهزة الأمن الإسرائيلي الصفقة الجزئية، لكن رئيس الوزراء لم يجري تصويتًا على الأمر لأنه لم يكن مدرجًا على جدول الأعمال.وتكشف وثيقة داخلية للجيش الإسرائيلي عن فشل عملية "عربات غدعون" في ، حيث أقرت الوثيقة بأن الجيش ارتكب "كل خطأ ممكن" في إدارة الحرب، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية افتقرت إلى رؤية زمنية واضحة، ما أدى إلى استنزاف القوات والمعدات باستمرار دون تحقيق حسم ميداني أو سياسي ملموس.وفي المقابل، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 100 فلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في استهدافات إسرائيلية، بينهم 38 شخصًا كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية. وتركزت الهجمات على شمال القطاع، وشمال مدينة غزة، وخان يونس جنوبًا، ومحور موراغ حيث كان المدنيون ينتظرون المساعدات.وأعلنت رسميًا في 22 أغسطس أن قطاع غزة يواجه المجاعة، حيث يعيش نحو 500 ألف شخص في وضع كارثي داخل القطاع المدمر. وقد اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته على ، أودى بحياة 1219 شخصًا وفق تعداد مستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية، فيما أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 63,459 شخصًا في غزة، معظمهم من المدنيين، بحسب التابعة لحركة حماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.(الجزيرة)