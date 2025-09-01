Advertisement

عربي-دولي

بعد فشل العمليات السابقة.. خطط إسرائيلية لتطويق واحتلال غزة

Lebanon 24
01-09-2025 | 03:22
A-
A+
Doc-P-1411530-638923189264292079.png
Doc-P-1411530-638923189264292079.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي عرض خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر خططه التفصيلية لعملية تطويق واحتلال مدينة غزة، مشيرة إلى أن العملية من المتوقع أن تبدأ خلال أسبوعين. ووفق المصادر نفسها، سيستكمل خلال يومين استدعاء 60 ألفًا من قوات الاحتياط للمشاركة في العملية.
Advertisement

وأوضحت المصادر أن معظم الوزراء رفضوا خلال الاجتماع أي اتفاق جزئي لصفقة في غزة، فيما أيد رئيس الأركان، إيال زامير، وقادة أجهزة الأمن الإسرائيلي الصفقة الجزئية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم يجري تصويتًا على الأمر لأنه لم يكن مدرجًا على جدول الأعمال.

وتكشف وثيقة داخلية للجيش الإسرائيلي عن فشل عملية "عربات غدعون" في قطاع غزة، حيث أقرت الوثيقة بأن الجيش ارتكب "كل خطأ ممكن" في إدارة الحرب، مشيرة إلى أن العمليات العسكرية افتقرت إلى رؤية زمنية واضحة، ما أدى إلى استنزاف القوات والمعدات باستمرار دون تحقيق حسم ميداني أو سياسي ملموس.

وفي المقابل، أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 100 فلسطيني خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في استهدافات إسرائيلية، بينهم 38 شخصًا كانوا في انتظار المساعدات الإنسانية. وتركزت الهجمات الإسرائيلية على شمال القطاع، وشمال مدينة غزة، وخان يونس جنوبًا، ومحور موراغ حيث كان المدنيون ينتظرون المساعدات.

وأعلنت الأمم المتحدة رسميًا في 22 أغسطس أن قطاع غزة يواجه المجاعة، حيث يعيش نحو 500 ألف شخص في وضع كارثي داخل القطاع المدمر. وقد اندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل، أودى بحياة 1219 شخصًا وفق تعداد مستند إلى بيانات رسمية إسرائيلية، فيما أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن استشهاد ما لا يقل عن 63,459 شخصًا في غزة، معظمهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة.

(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
خطة تتضمن مشاركة نحو 80 ألف جندي لتطويق غزة واحتلالها
lebanon 24
01/09/2025 11:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الأمن الإسرائيلية: إطلاق اسم "مركبات جدعون 2" على خطط احتلال مدينة غزة
lebanon 24
01/09/2025 11:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان سيصل الأحد لقيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة
lebanon 24
01/09/2025 11:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تسريب وثيقة سرية إسرائيلية تؤكد فشل العملية العسكرية في غزة
lebanon 24
01/09/2025 11:45:00 Lebanon 24 Lebanon 24

بنيامين نتنياهو

الأمم المتحدة

مجلس الوزراء

وزارة الصحة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:27 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:17 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:18 | 2025-09-01
04:11 | 2025-09-01
04:03 | 2025-09-01
03:30 | 2025-09-01
03:00 | 2025-09-01
02:52 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24