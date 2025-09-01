Advertisement

عربي-دولي

وسط "تهديد يمني صريح".. إجراءات استثنائية لحماية نتنياهو

Lebanon 24
01-09-2025 | 05:16
كتبت "سكاي نيوز عربية": بات جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يتخذ "إجراءات خاصة واستثنائية" لحماية كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.
ووفق ما أوضحه مصدر نقلت أقواله هيئة البث الإسرائيلية، تصاعدت حدة التهديدات التي يتعرض لها كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، تصاعدت بشكل ملحوظ عقب اغتيال قادة حوثيين بارزين في اليمن.

وأضاف: "في الأيام الأخيرة، اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات خاصة واستثنائية لحماية رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار المسؤولين في ظل تهديد يمني صريح بالرد".

ويوم السبت، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.

والرهوي هو أبرز مسؤول سياسي يُقتل في المواجهة الحوثية الإسرائيلية على خلفية الحرب في قطاع غزة.

وتوعّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الأحد، بمزيد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات.
