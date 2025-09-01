وسط "تهديد يمني صريح".. إجراءات استثنائية لحماية نتنياهو

Advertisement

كتبت " عربية": بات (الشاباك) يتخذ "إجراءات خاصة واستثنائية" لحماية كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.ووفق ما أوضحه مصدر نقلت أقواله هيئة البث ، تصاعدت حدة التهديدات التي يتعرض لها كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء ووزير الدفاع كاتس، تصاعدت بشكل ملحوظ عقب اغتيال قادة حوثيين بارزين في اليمن.وأضاف: "في الأيام الأخيرة، اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات خاصة واستثنائية لحماية رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار المسؤولين في ظل تهديد يمني صريح بالرد".ويوم السبت، أعلنت جماعة في اليمن مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.والرهوي هو أبرز يُقتل في المواجهة الحوثية الإسرائيلية على خلفية الحرب في .وتوعّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الأحد، بمزيد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات.