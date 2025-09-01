29
o
بيروت
31
o
طرابلس
31
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسط "تهديد يمني صريح".. إجراءات استثنائية لحماية نتنياهو
Lebanon 24
01-09-2025
|
05:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت "
سكاي نيوز
عربية": بات
جهاز الأمن العام
الإسرائيلي
(الشاباك) يتخذ "إجراءات خاصة واستثنائية" لحماية كبار المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين.
Advertisement
ووفق ما أوضحه مصدر نقلت أقواله هيئة البث
الإسرائيلية
، تصاعدت حدة التهديدات التي يتعرض لها كبار المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
ووزير الدفاع
يسرائيل
كاتس، تصاعدت بشكل ملحوظ عقب اغتيال قادة حوثيين بارزين في اليمن.
وأضاف: "في الأيام الأخيرة، اتخذ الجيش الإسرائيلي إجراءات خاصة واستثنائية لحماية رئيس الوزراء ووزير الدفاع وكبار المسؤولين في ظل تهديد يمني صريح بالرد".
ويوم السبت، أعلنت جماعة
الحوثي
في اليمن مقتل رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي وعدد من الوزراء، في غارات إسرائيلية قالت إنها استهدفت ورشة عمل حكومية غربي اليمن يوم الخميس الماضي.
والرهوي هو أبرز
مسؤول سياسي
يُقتل في المواجهة الحوثية الإسرائيلية على خلفية الحرب في
قطاع غزة
.
وتوعّد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الأحد، بمزيد من الهجمات بالصواريخ والمسيرات.
مواضيع ذات صلة
"الفيفا" يقر إجراءات جديدة لحماية اللاعبين
Lebanon 24
"الفيفا" يقر إجراءات جديدة لحماية اللاعبين
01/09/2025 17:32:38
01/09/2025 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"
Lebanon 24
نتنياهو يهاجم تقرير المجاعة في غزة: "كذبة صريحة"
01/09/2025 17:32:38
01/09/2025 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية بسبب تهديد إيراني
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحظى بحماية أمنية بسبب تهديد إيراني
01/09/2025 17:32:38
01/09/2025 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مراد: "حزب الله" في حالة تمرد صريح على الدولة
Lebanon 24
مراد: "حزب الله" في حالة تمرد صريح على الدولة
01/09/2025 17:32:38
01/09/2025 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
جهاز الأمن العام
بنيامين نتنياهو
مسؤول سياسي
وزير الدفاع
الأمن العام
الإسرائيلية
الإسرائيلي
سكاي نيوز
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجيش الإسرائيلي يعرض خططه لتطويق واحتلال غزة خلال أسبوعين
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعرض خططه لتطويق واحتلال غزة خلال أسبوعين
10:11 | 2025-09-01
01/09/2025 10:11:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"انقعوها واشربوا ماءها"... هكذا علّقت حماس على الخطة الأميركية للسيطرة على غزة
Lebanon 24
"انقعوها واشربوا ماءها"... هكذا علّقت حماس على الخطة الأميركية للسيطرة على غزة
09:27 | 2025-09-01
01/09/2025 09:27:17
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: إيران لم تكشف بعد عن ورقتها الأولى
Lebanon 24
نائب الرئيس الإيراني: إيران لم تكشف بعد عن ورقتها الأولى
09:22 | 2025-09-01
01/09/2025 09:22:21
Lebanon 24
Lebanon 24
127 طفلاً بين ضحايا المجاعة في قطاع غزة حتى اليوم
Lebanon 24
127 طفلاً بين ضحايا المجاعة في قطاع غزة حتى اليوم
08:30 | 2025-09-01
01/09/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... واقعة جوية هددت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية
Lebanon 24
كارثة كادت أن تقع... واقعة جوية هددت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية
07:55 | 2025-09-01
01/09/2025 07:55:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
Lebanon 24
ابن فنان شهير في ذمة الله.. دُفن بعيداً عن الضجة الاعلامية ومن دون تواجد النجوم (صور)
04:30 | 2025-09-01
01/09/2025 04:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
Lebanon 24
الرئيس بري في ذكرى "التغييب"... هذا هو الحلّ الوحيد لسلاح "حزب الله"
09:00 | 2025-09-01
01/09/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
Lebanon 24
بشرى سارة للعسكريين عن "الزودة".. قرارٌ من "المالية"
05:15 | 2025-09-01
01/09/2025 05:15:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
Lebanon 24
"مفاجأة تشبهُ تفجير البيجر".. خطة إسرائيلية خبيثة ضد "حماس"
14:00 | 2025-08-31
31/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"مستشارون إيرانيون في بيروت".. ماذا زعم تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2025-08-31
31/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:11 | 2025-09-01
الجيش الإسرائيلي يعرض خططه لتطويق واحتلال غزة خلال أسبوعين
09:27 | 2025-09-01
"انقعوها واشربوا ماءها"... هكذا علّقت حماس على الخطة الأميركية للسيطرة على غزة
09:22 | 2025-09-01
نائب الرئيس الإيراني: إيران لم تكشف بعد عن ورقتها الأولى
08:30 | 2025-09-01
127 طفلاً بين ضحايا المجاعة في قطاع غزة حتى اليوم
07:55 | 2025-09-01
كارثة كادت أن تقع... واقعة جوية هددت طائرة رئيسة المفوضية الأوروبية
07:00 | 2025-09-01
عين اسرائيل على احتلالها.. هل تنتقل الحرب الى الضفة الغربية؟
فيديو
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
Lebanon 24
بالأرقام.. لبنان في أسوأ مرحلة
04:30 | 2025-08-31
01/09/2025 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
Lebanon 24
بالفيديو.. روسيا تُغرق سفينة أوكرانية
02:23 | 2025-08-29
01/09/2025 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
Lebanon 24
بالفيديو.. برّاك يعلّق على كلمة "animalistic"
06:09 | 2025-08-28
01/09/2025 17:32:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24