Advertisement

عربي-دولي

مستقبل الضفة الغربية... غموض وتحديات

Lebanon 24
01-09-2025 | 12:00
A-
A+
Doc-P-1411650-638923455337088463.jpg
Doc-P-1411650-638923455337088463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتبت "سكاي نيوز عربية": بينما تنشغل إسرائيل بحربها في قطاع غزة، تتجه الأنظار نحو الضفة الغربية التي تدخل مرحلة حساسة، مع تصاعد التحركات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أجزاء واسعة منها، ما يثير تساؤلات بشأن ما إذا كانت هذه الخطط مجرد مناورة سياسية للضغط على الأوروبيين، أم أنها تحمل تهديداً فعلياً قد يغير ملامح الصراع؟

 

وفق ما نقل موقع أكسيوس، فإن وزيري الخارجية والشؤون الإستراتيجية الإسرائيليين، جدعون ساعر ورون دريمر، أبلغا عدداً من نظرائهما الأوروبيين بأن إسرائيل ستتجه إلى ضم أراضٍ من الضفة الغربية في حال إقدام تلك الدول على الاعتراف بدولة فلسطينية بشكل أحادي.

 

أما شبكة سي إن إن، فقد كشفت أن خيارات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تتراوح بين الضم الجزئي والكامل، مع تركيز خاص على منطقة غور الأردن التي تراها إسرائيل منطقة استراتيجية.

 

وتعزز هذه التوجهات موافقة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على تنفيذ خطة E1 الاستيطانية، التي تستهدف عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وفصل شمال الضفة عن جنوبها، عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

 

في حديثه لبرنامج الظهيرة على سكاي نيوز عربية، قلّل عضو الكنيست الإسرائيلي أكرم حسون من جدية هذه الخطة، واصفاً إياها بأنها مجرد "مناورات سياسية" ضد الدول الأوروبية والعالمية التي بادرت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية دون التشاور مع إسرائيل. وقال حسون: "هذه الخطة ليست جدية وإنما مناورات سياسية ضد جميع الدول الأوروبية والعالمية التي أرادت أن تعترف بالدولة الفلسطينية... إسرائيل ترد على هذه الدول بآراء وبإمكانيات ستؤثر على إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك لردعها كما حدث في السابق".

 

وأضاف أن إسرائيل ترى في الخطوات الأوروبية اعترافاً أحادياً الجانب، وهو ما ترفضه وتعتبره موجهاً ضدها بشكل مباشر.

 

تطرق حسون أيضاً إلى الصراع الداخلي بين المستوطنين والجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن محاكم إسرائيلية تدخلت أكثر من مرة لمحاسبة مستوطنين اعتدوا على الجنود، بل إن بعضهم أبعد عن الضفة الغربية.

 

وأشار إلى أن مشاريع الاستيطان ليست جديدة، قائلا: "موضوع الاستيطان والبناء ذُكر قبل 10 أو 15 سنة... في نهاية المطاف كانت الولايات المتحدة تتدخل والحكومة تحترم ذلك وتتراجع عن بناء وحدات سكنية جديدة ضد رغبة واشنطن".

 

ورأى أن تصريحات سموتريتش تعكس ضغوطا من أجل إرضاء قاعدته الانتخابية المكونة أساساً من المستوطنين، لكنه شدد في المقابل على أن الحكومة لم تقرر رسمياً أي مشروع ضم حتى الآن.

أكد حسون أن إسرائيل دولة ديمقراطية تسمح بتعدد الآراء، موضحاً: "يحق لكل وزير الضغط على الحكومة من أجل ناخبيه، لكن القرار النهائي يمر عبر جلسات حكومية وبروتوكولات علنية. حتى اللحظة لم يُتخذ أي قرار رسمي في الحكومة أو البرلمان بشأن ضم الضفة".

 

كما شدد على أن المحاكم، بما فيها محكمة العدل العليا والمستشار القضائي للحكومة، قادرة على مراجعة أي قرار بهذا الشأن، ما يضع عقبات إضافية أمام إمكانية تنفيذه فعلياً.

 

وحول جدية نوايا نتنياهو، قال حسون: "لو كان نتنياهو يريد ضم الضفة الغربية لكان فعل ذلك منذ فترة طويلة، فهو أكثر رئيس وزراء بقي في منصبه، وكان لديه متسع من الوقت. لذلك لا أتعامل مع الموضوع بجدية، بل أراه رداً سياسياً على خطوات الأوروبيين".

 

وبحسب حسون، فإن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطينية دون إشراك إسرائيل أو التفاوض معها يُعد تصرفاً غير مسؤول، لأنه يتجاهل الحاجة إلى عملية سلام شاملة.

 

لم يغفل حسون عن التطرق إلى الانقسامات الفلسطينية الداخلية، مؤكدا أن غياب وحدة الصف بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس يعرقل أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية.

 

وقال في هذا السياق: "أنا من أنصار حل الدولتين، لكن حماس ترفض هذا الحل ولا تعترف بالسلطة الفلسطينية. إسرائيل تعتبرها منظمة إرهابية وتسعى للقضاء عليها".

 

وأضاف أن أحداث غزة عام 2007 بعد انسحاب إسرائيل، وما تبعها من صراع داخلي بين حماس وفتح، تشكل مثالا على غياب التوافق الفلسطيني، وهو ما تستخدمه إسرائيل لتبرير رفضها الاعتراف بأي كيان فلسطيني مستقل بقيادة حماس.

 

في المحصلة، تبدو خطة الضم الإسرائيلية أقرب إلى ورقة ضغط سياسي في مواجهة الضغوط الأوروبية، أكثر منها مشروعاً جاهزاً للتنفيذ الفوري.

 

لكن في الوقت ذاته، يظل خطر الضم قائماً، خاصة في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الذي يفرض وقائع جديدة على الأرض قد تعقد أي مسار تفاوضي مستقبلي.

 

إسرائيل تلوح بخطط الضم كورقة سياسية لردع الدول الأوروبية عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما يرى أكرم حسون أن الأمر لا يتجاوز المناورات الكلامية. ومع ذلك، فإن سياسات الاستيطان الجارية على الأرض قد تجعل من هذه "المناورات" واقعاً ملموساً في المستقبل، ما يضع الضفة الغربية أمام سيناريوهات أكثر تعقيداً في غياب حل فلسطيني داخلي موحد.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأردنية: اقتحام نتنياهو الضفة الغربية خرق فاضح للقانون الدولي وتحد للإرادة الدولية الداعمة لحل الدولتين
lebanon 24
01/09/2025 20:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: مجلس مستوطنات الضفة الغربية يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة عقب إعلان ماكرون
lebanon 24
01/09/2025 20:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت شمالي غربي الضفة الغربية
lebanon 24
01/09/2025 20:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ألمانيا: إجراءت إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية تخالف القانون
lebanon 24
01/09/2025 20:07:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الفلسطينية

الإسرائيلي

الأوروبيين

سكاي نيوز

الدول على

المستقبل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2025-09-01
13:00 | 2025-09-01
12:28 | 2025-09-01
12:00 | 2025-09-01
11:42 | 2025-09-01
11:00 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24