عربي-دولي
مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!
Lebanon 24
01-09-2025
|
15:02
كشف المتحدث باسم الخارجية
الإيرانية
، إسماعيل بقائي، في حديث لصحيفة "الغارديان"
البريطانية
، إن "طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة، وهو المستوى المحدد في الاتفاق النووي القديم، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحافظ على حق
إيران
في التخصيب محليا".
وتساءل بقائي: "لماذا تصر
الولايات المتحدة
على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدرتها على القيام بهذا التخصيب قد دمرت من خلال الهجمات المشتركة الأميركية
الإسرائيلية
، كما ادعى (الرئيس الأميركي)
دونالد ترامب
".
واعتبر أن
واشنطن
"ستستعيد حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناء على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يوما، بما في ذلك استمرار العقوبات".
ووصف بقائي الشروط الأوروبية بأنها "علامة على أنهم ليسوا جادين ولا يتحلون بحسن النية".
وأضاف: "الأوروبيون يفعلون ما أملاه عليهم ترامب، دور
الأوروبيين
سيصبح محدودا، إذا نظرنا إلى قادة السياسة الخارجية الأوروبية في تاريخ الاتفاق النووي فقد حاولوا جميعا التواصل بين إيران والولايات المتحدة، حاولوا إثبات أنهم شركاء تفاوض موثوقون، لكن الآن قرر الأوروبيون أن يكونوا وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل، تسليم هذا الدور للولايات المتحدة أمر غير مسؤول".
أما في ما يتعلق بالحرب التي بدأتها
إسرائيل
ضد إيران في شهر حزيران الماضي، قال بقائي: "بطريقة ما، جميع الدول الأوروبية أقرّت بما فعلته إسرائيل، ومن المحتمل جدا أنها زوّدت النظام
الإسرائيلي
بالمعلومات".
