مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!

كشف المتحدث باسم الخارجية ، إسماعيل بقائي، في حديث لصحيفة "الغارديان" ، إن "طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة، وهو المستوى المحدد في الاتفاق النووي القديم، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحافظ على حق في التخصيب محليا".

وتساءل بقائي: "لماذا تصر على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدرتها على القيام بهذا التخصيب قد دمرت من خلال الهجمات المشتركة الأميركية ، كما ادعى (الرئيس الأميركي) ".





واعتبر أن "ستستعيد حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناء على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يوما، بما في ذلك استمرار العقوبات".





ووصف بقائي الشروط الأوروبية بأنها "علامة على أنهم ليسوا جادين ولا يتحلون بحسن النية".





وأضاف: "الأوروبيون يفعلون ما أملاه عليهم ترامب، دور سيصبح محدودا، إذا نظرنا إلى قادة السياسة الخارجية الأوروبية في تاريخ الاتفاق النووي فقد حاولوا جميعا التواصل بين إيران والولايات المتحدة، حاولوا إثبات أنهم شركاء تفاوض موثوقون، لكن الآن قرر الأوروبيون أن يكونوا وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل، تسليم هذا الدور للولايات المتحدة أمر غير مسؤول".





أما في ما يتعلق بالحرب التي بدأتها ضد إيران في شهر حزيران الماضي، قال بقائي: "بطريقة ما، جميع الدول الأوروبية أقرّت بما فعلته إسرائيل، ومن المحتمل جدا أنها زوّدت النظام بالمعلومات".



