Advertisement

عربي-دولي

مسؤول إيراني يكشف عن "شرط" لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم!

Lebanon 24
01-09-2025 | 15:02
A-
A+
Doc-P-1411735-638923625762547722.jpg
Doc-P-1411735-638923625762547722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في حديث لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن "طهران مستعدة لخفض مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة، وهو المستوى المحدد في الاتفاق النووي القديم، شريطة التوصل إلى اتفاق عام يحافظ على حق إيران في التخصيب محليا".
Advertisement


وتساءل بقائي: "لماذا تصر الولايات المتحدة على إلغاء حق إيران في التخصيب إذا كانت قدرتها على القيام بهذا التخصيب قد دمرت من خلال الهجمات المشتركة الأميركية الإسرائيلية، كما ادعى (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب".


واعتبر أن واشنطن "ستستعيد حق الفيتو في مجلس الأمن بعد إعادة فرض العقوبات الأممية بناء على طلب أوروبا خلال أقل من 30 يوما، بما في ذلك استمرار العقوبات".


ووصف بقائي الشروط الأوروبية بأنها "علامة على أنهم ليسوا جادين ولا يتحلون بحسن النية".


وأضاف: "الأوروبيون يفعلون ما أملاه عليهم ترامب، دور الأوروبيين سيصبح محدودا، إذا نظرنا إلى قادة السياسة الخارجية الأوروبية في تاريخ الاتفاق النووي فقد حاولوا جميعا التواصل بين إيران والولايات المتحدة، حاولوا إثبات أنهم شركاء تفاوض موثوقون، لكن الآن قرر الأوروبيون أن يكونوا وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل، تسليم هذا الدور للولايات المتحدة أمر غير مسؤول".


أما في ما يتعلق بالحرب التي بدأتها إسرائيل ضد إيران في شهر حزيران الماضي، قال بقائي: "بطريقة ما، جميع الدول الأوروبية أقرّت بما فعلته إسرائيل، ومن المحتمل جدا أنها زوّدت النظام الإسرائيلي بالمعلومات".

مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية لـ"فوكس نيوز": لا يمكننا التخلي عن تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
02/09/2025 02:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إيرانية: طهران لن تفاوض واشنطن إذا أصرت على مسألة التخلي عن تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
02/09/2025 02:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عن تخصيب اليورانيوم الإيراني.. هذا موقف بوتين
lebanon 24
02/09/2025 02:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني: قبول الاتفاق النووي أفضل من رفضه لأنه اعتراف بحق بلادنا في تخصيب اليورانيوم
lebanon 24
02/09/2025 02:01:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

الأوروبيين

الإيرانية

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-09-01
15:29 | 2025-09-01
14:42 | 2025-09-01
14:42 | 2025-09-01
13:34 | 2025-09-01
13:02 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24