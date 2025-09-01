آثار يورانيوم في موقع قصفته إسرائيل في 2007 في دير الزور.. هذا ما كشفته الوكالة الذرية

Advertisement

عثرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية على آثار يورانيوم في ضمن تحقيقها في مبنى دمرته عام 2007، الذي تعتقد الوكالة أنه ربما كان مفاعلا نوويا غير معلن.وقالت حكومة الرئيس السوري السابق إن موقع دير الزور الذي يضم المبنى كان قاعدة عسكرية تقليدية، لكن الوكالة خلصت عام 2011 إلى أن المبنى كان "على الأرجح" مفاعلا بني سرا، وكان ينبغي على أن تعلن عنه.وقالت الوكالة في التقرير السري الذي اطلعت عليه " "، إن الوكالة تحاول منذ ذلك الحين التوصل إلى استنتاج نهائي، وفي إطار حملة متجددة العام الماضي تمكنت من أخذ عينات بيئية من 3 مواقع لم تسمها "يُزعم أنها مرتبطة وظيفيا" بقاعدة دير الزور.وعثرت الوكالة على "عدد كبير من جزيئات اليورانيوم الطبيعي (أي غير المخصب) في العينات المأخوذة في أحد المواقع الثلاثة، وأشار تحليل هذه الجسيمات إلى أن اليورانيوم من أصل بشري، أي أنه تم إنتاجه نتيجة للمعالجة الكيميائية".ولم يتوصل التقرير إلى استنتاج بشأن ما تعنيه الآثار التي تم العثور عليها.وقال التقرير: "أشارت السلطات الحالية إلى أنها لا تملك أي معلومات قد تفسر وجود جزيئات اليورانيوم هذه"، مضيفا أن الحكومة سمحت للوكالة بالوصول إلى الموقع المعني مرة أخرى في يونيو من هذا العام لأخذ المزيد من العينات البيئية.وفي اجتماع في الشهر ذاته بين رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي والرئيس السوري أحمد ، وافقت سوريا على "التعاون مع الوكالة، بشفافية كاملة، لمعالجة الأنشطة النووية السورية السابقة"، وفقا للتقرير.(سكاي نيوز)