عربي-دولي
بلجيكا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
02-09-2025
|
00:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء إن بلجيكا ستعترف بالدولة
الفلسطينية
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يزيد من الضغوط الدولية على
إسرائيل
بعد خطوات مماثلة من جانب أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا.
وتحت وطأة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب حربها على
قطاع غزة
، أثارت التعهدات بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في قمة بالأمم المتحدة هذا الشهر غضب إسرائيل.
وقال بريفو في منشور على إكس إن بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، مما يمهد الطريق لحل الدولتين.
وأضاف بريفو أن هذا القرار يأتي “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، وردا على العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”.
وقال إن بلجيكا ستفرض أيضا 12 عقوبة “صارمة” على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات
الإسرائيلية
، وإعلان قادة حركة
المقاومة
الإسلامية الفلسطينية (حماس) أشخاصا غير مرغوب فيهم في بلجيكا.
