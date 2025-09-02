بلجيكا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين.. اليكم التفاصيل

Advertisement

قال البلجيكي ماكسيم بريفو اليوم الثلاثاء إن بلجيكا ستعترف بالدولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يزيد من الضغوط الدولية على بعد خطوات مماثلة من جانب أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا.وتحت وطأة الانتقادات العالمية المتزايدة بسبب حربها على ، أثارت التعهدات بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية في قمة بالأمم المتحدة هذا الشهر غضب إسرائيل.وقال بريفو في منشور على إكس إن بلجيكا ستنضم إلى الموقعين على إعلان نيويورك، مما يمهد الطريق لحل الدولتين.وأضاف بريفو أن هذا القرار يأتي “في ضوء المأساة الإنسانية التي تتكشف في فلسطين، وخاصة في غزة، وردا على العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي”.وقال إن بلجيكا ستفرض أيضا 12 عقوبة “صارمة” على إسرائيل، مثل حظر الاستيراد من مستوطناتها، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات ، وإعلان قادة حركة الإسلامية الفلسطينية (حماس) أشخاصا غير مرغوب فيهم في بلجيكا.