مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا

تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة ، لإحياء ذكرى وفاة 16 شخصا عندما انهار سقف محطة للسكك الحديدية بعد ترميمها، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة يأملون أن تطيح بالرئيس وحزبه الحاكم.وتجمع المتظاهرون، بدعوة من طلاب المدارس الثانوية، حوالي الساعة السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) أمام محطة القديمة في بلغراد. وسار 16 من طلاب المدارس الثانوية في ساحة سافسكي ترج حاملين وردة بيضاء، بينما كانت تتلى أسماء المتوفيين.وشهدت عدة مدن أخرى احتجاجات، بما في ذلك نوفي ساد وكراجويفاتش وأليكسيناتش.وقال أحد المشاركين في الاحتجاج ويدعى سرديان (35 عاما) “الفساد هو أساس كل المشاكل في مجتمعنا. الانتخابات ربما تكون الحل الوحيد لهذا الوضع”.