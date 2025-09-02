28
عربي-دولي
مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا
Lebanon 24
02-09-2025
|
00:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة
الصربية بلغراد
، لإحياء ذكرى وفاة 16 شخصا عندما انهار سقف محطة للسكك الحديدية بعد ترميمها، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة يأملون أن تطيح بالرئيس
ألكسندر فوتشيتش
وحزبه الحاكم.
وتجمع المتظاهرون، بدعوة من طلاب المدارس الثانوية، حوالي الساعة السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) أمام محطة
القطار
القديمة في بلغراد. وسار 16 من طلاب المدارس الثانوية في ساحة سافسكي ترج حاملين وردة بيضاء، بينما كانت تتلى أسماء المتوفيين.
وشهدت عدة مدن أخرى احتجاجات، بما في ذلك نوفي ساد وكراجويفاتش وأليكسيناتش.
وقال أحد المشاركين في الاحتجاج ويدعى سرديان (35 عاما) “الفساد هو أساس كل المشاكل في مجتمعنا. الانتخابات ربما تكون الحل الوحيد لهذا الوضع”.
تابع
