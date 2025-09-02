Advertisement

عربي-دولي

مطالبين بانتخابات مبكرة.. عشرات الآلاف يتظاهرون في صربيا

Lebanon 24
02-09-2025 | 00:36
A-
A+
Doc-P-1411824-638923968791342660.jpg
Doc-P-1411824-638923968791342660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تظاهر عشرات الآلاف في العاصمة الصربية بلغراد، لإحياء ذكرى وفاة 16 شخصا عندما انهار سقف محطة للسكك الحديدية بعد ترميمها، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة يأملون أن تطيح بالرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه الحاكم.
Advertisement

وتجمع المتظاهرون، بدعوة من طلاب المدارس الثانوية، حوالي الساعة السابعة مساء (17:00 بتوقيت غرينتش) أمام محطة القطار القديمة في بلغراد. وسار 16 من طلاب المدارس الثانوية في ساحة سافسكي ترج حاملين وردة بيضاء، بينما كانت تتلى أسماء المتوفيين.

وشهدت عدة مدن أخرى احتجاجات، بما في ذلك نوفي ساد وكراجويفاتش وأليكسيناتش.

وقال أحد المشاركين في الاحتجاج ويدعى سرديان (35 عاما) “الفساد هو أساس كل المشاكل في مجتمعنا. الانتخابات ربما تكون الحل الوحيد لهذا الوضع”.
مواضيع ذات صلة
العربية: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإطلاق سراح الأسرى وإنهاء الحرب
lebanon 24
02/09/2025 09:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الجنود المصابين بأمراض نفسية يتظاهرون عند وزارة الدفاع للمطالبة بالمساواة والعلاج
lebanon 24
02/09/2025 09:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب للمطالبة بإتمام صفقة تبادل أسرى
lebanon 24
02/09/2025 09:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24
آلاف الأشخاص يتظاهرون تضامناً مع غزة على هامش مهرجان البندقية السينمائي (فرانس برس)
lebanon 24
02/09/2025 09:40:51 Lebanon 24 Lebanon 24

ألكسندر فوتشيتش

الصربية بلغراد

القطار

الصرب

غرين

بانت

جويف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:17 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:35 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2025-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:47 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:38 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:23 | 2025-09-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:17 | 2025-09-02
01:35 | 2025-09-02
00:23 | 2025-09-02
00:15 | 2025-09-02
23:47 | 2025-09-01
23:34 | 2025-09-01
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24