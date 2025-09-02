31
لحظات خفية من حياة الأميرين ويليام وهاري تُكشف إلى العلن
يُعرض حاليًّا فيلم وثائقي جديد بعنوان "
ويليام
وهاري: الصور غير المرئية"، في دور السينما
البريطانية
، يكشف عن بعض اللقطات المخبّأة للأميرين الشهيرين، ويرافقها برؤى شخصية من المصورين الذين وثّقوا لحظات مؤثرة من حياة الشقيقين.
يُسلّط الفيلم الضوء وفقًا لصحيفة "ميرور" على صور نادرة توثق مراحل طفولتهما، وتفاصيل الطلاق بين الأميرة ديانا والأمير
تشارلز
، وتجاوزات الصحافة المصورة، والآثار العاطفية المترتبة على وفاة والدتهما، إلى جانب الكراهية المتزايدة التي باتت تجمع ويليام وهاري تجاه الملاحقة الإعلامية، وصولًا إلى التوتر الحالي في علاقتهما.
ويظهر في الفيلم كل من المصور الملكي المتقاعد كينت جافين والمصور والمؤلف إيان لويد، اللذين عملا لسنوات مع صحيفة ذا ميرور، ليقدما شهادات شخصية عن تطور علاقة الأخوين بالإعلام، مشيرين إلى أن الشيء
الوحيد الذي
لا يزال يجمع ويليام وهاري اليوم هو حرصهما المشترك على حماية عائلتيهما من عدسات المصورين.
فبينما وقع العالم في حب ديانا، ظل الصحفيون يلاحقونها بلا هوادة وهو إرث لم يغفره الأميران لوسائل الإعلام.(إرم نيوز)
