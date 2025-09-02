عبر 140 طائرة... كيف نجحت إسرائيل في اغتيال أبرز شخصيّة عسكريّة إيرانيّة؟

ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة " " كشفت كيف استطاعت من إغتيال الجوّ والفضاء في الجنرال علي حاجي زاده، في حزيران الماضي، من خلال تنفيذ خدعة عبر استخدام الطائرات.

وأشارت الصحيفة الإسرائيليّة، إلى أنّ حاجي زاده غادر إجتماعاً طارئاً في مخبأ قيادة جناحه الجويّ، بعدما اعتقد أن التهديد بهجوم إسرائيلي لم يكن سوى "خدعة".



ووفق الصحيفى، أمر قائد سلاح الجوّ بار، بتنفيذ خدعة غير مسبوقة، حيث قامت 140 طائرة إسرائيلية بإضاءة أنظمة "التعرّف على الصديق أو العدوّ" الخاصة بها في وقت واحد، لتظهر فجأة على شاشات الرادار .

وأضافت " أحرونوت: "بمجرد أن تلقى الجنرال حاجي زاده الخبر، عاد على الفور مع مجموعته إلى المخبأ، معتقداً أن الهجوم وشيك، وهو ما حدث بالفعل، فبعد دقائق قليلة من عودتهم، تم إطلاق قنابل خارقة للتحصينات على المخبأ، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً".

وأفادت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "هذا النجاح كان تتويجاً لجهود استخباراتية طويلة الأمد، حيث كشفت تقارير إيرانية، أن إسرائيل اكتشفت "الحلقة الأضعف" في منظومة الحماية الإيرانية، وهي الحراس الشخصيون للمسؤولين، حيث أدى استخدامهم المتهور للهواتف المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي إلى تمكين الوحدة 8200 الإسرائيلية من تعقبهم". (الإمارات 24)