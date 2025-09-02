السعودية تعتزم بيع صكوك مقومة بالدولار

تعتزم العربيّة بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، وعيّنت مصارف "سيتي" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي " و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار.

كذلك، سيعمل ومجموعة "ميزوهو" كمديرين رئيسيين مشتركين نشطين. (روسيا اليوم)