إقتصاد

السعودية تعتزم بيع صكوك مقومة بالدولار

Lebanon 24
02-09-2025 | 05:57
تعتزم المملكة العربيّة السعودية بيع صكوك مقومة بالدولار على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، وعيّنت مصارف "سيتي" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" كمنسقين عالميين ومديري دفاتر في عملية الإصدار.
كذلك، سيعمل البنك الصناعي والتجاري الصيني ومجموعة "ميزوهو" كمديرين رئيسيين مشتركين نشطين. (روسيا اليوم)
