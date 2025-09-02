Advertisement

عربي-دولي

الجيش الإسرائيليّ: اعترضنا مسيّرة أُطلقت من اليمن

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:33
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ، أنّه "لم يتم تفعيل الإنذارات".
