عربي-دولي

مسؤول أوروبيّ: حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لاحلال السلام الدائم

Lebanon 24
02-09-2025 | 07:44
قال متحدث باسن الاتحاد الأوروبي، إنّ "الاعتراف بدولة فلسطين سيُساعد على دعم حلّ الدولتين".
وأكّد لـ"العربية"، أنّ "حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لاحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط". (العربية)
