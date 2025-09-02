أزمة في الجيش الإسرائيليّ.. جنود يرفضون الخدمة يكشفون: لا يُمكن القضاء على حماس

Advertisement

ذكر موقع " 24"، أنّ صحيفة " الأميركيّة"، نقلت عن عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين قولهم، إنّ "كثيراً من جنود الاحتياط باتوا يرفضون العودة إلى الخدمة لأسباب بينها الضغوط الأسرية وغياب الثقة في القيادة السياسية، بالإضافة إلى السلوك غير أخلاقي ضدّ "، مع شنّ عمليّة عسكريّة لاحتلال غزة.وقال أكثر من 30 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً للصحيفة: "لا يُمكن على بسبب أسلوبها في حرب العصابات".وكشفت الصحيفة أنّ "الجنود الإسرائيليين منهكون بعد حوالي عامين من القتال على عدّة جبهات، بينما يتزايد عدد الذين يتساءلون عن جدوى الحرب".وأضافت الصحيفة أن بعض لجؤوا إلى أساليب غير اعتيادية للعثور على عدد كاف من الجنود، إذ أعلن أحدهم على مجموعة "واتساب" لطلاب جامعيين إسرائيليين أنه يبحث عن جنود مقاتلين، خصوصاً مسعفين وقناصة لعملية تستمر 70 يوماً، كما اعتمد الجيش الإسرائيليّ نموذج خدمة أكثر مرونة، يسمح بتقسيم فترة الخدمة إلى أسابيع متبادلة من العمل والراحة.وقال رقيب أول في فرقة "الكوماندوز 98"، والذي قاتل لمدة 400 يوم منذ بدء الحرب، بما في ذلك في غزة ولبنان، إنه أصبح يعتقد أنّ "الناس يموتون عبثاً، وأن يُطيل أمد الحرب من أجل بقائه السياسي".وعبّر جنود الاحتياط الذين مُددت خدمتهم الحالية بسبب العملية عن شعورهم بالإحباط، إذ أعلن الجيش أنه يخطط لتمديد خدمة 20 ألف جندي احتياطي في الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى 60 ألف جندي يستدعيهم الجيش حالياً.وكشفت " جورنال"، عن شهادات لجنود تحدثوا عن حوادث خطيرة، من بينها إطلاق نار على مدنيين فلسطينيين، وغياب المحاسبة بسبب نقص الكوادر.وقالت مجموعة من جنود الاحتياط إنهم "توقفوا عن العودة للخدمة بسبب أسباب أيديولوجية، بما في ذلك السلوك غير الأخلاقي الذي شهدوه ضدّ الفلسطينيين". (الامارات 24)