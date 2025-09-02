Advertisement

عربي-دولي

ببدلة سوداء وربطة عنق حمراء... كيم وصل إلى الصين بقطاره المحصن

Lebanon 24
02-09-2025 | 10:16
وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى محطة القطار في العاصمة الصينية بكين، حيث استقبله كبار المسؤولين الصينيين.
ونشرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، صورة لكيم مبتسما، ومرتديا بدلة سوداء وربطة عنق حمراء، أثناء نزوله من قطاره الخاص المحصن. (سكاي نيوز)
 
 
 
