Advertisement

عربي-دولي

أرقام صادمة.. ظاهرة الانتحار نحو تزايد مستمر

Lebanon 24
02-09-2025 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1412040-638924373668030702.jpg
Doc-P-1412040-638924373668030702.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن الانتحار ما زال يتسبب في وفاة نحو 1% من سكان العالم سنويًا، أي ما يقارب 727 ألف شخص في عام 2021 وحده، معتبرة أن التقدم في الحد من الظاهرة "بطيء للغاية" رغم الالتزامات الدولية.
Advertisement

وخلال مؤتمر صحفي، أكدت ديفورا كيستيل، رئيسة قسم الصحة النفسية بالمنظمة، أن الانتحار ما زال ضمن أبرز عشرة أسباب للوفاة بين الشباب، محذّرة من أن التراجع المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة لن يتجاوز 12% فقط، ما يعني أن العالم قد يفشل في تحقيق هدف خفض المعدلات بنسبة الثلث بحلول 2030، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.
 
التقرير أشار إلى أن 73% من حالات الانتحار تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فيما تسجل الدول الغنية معدلات أعلى نسبيًا نسبة إلى عدد السكان. وبين عامي 2000 و2021، انخفضت المعدلات عالميًا بنسبة 35%، لكن هذا التراجع توقف تقريبًا خلال جائحة كوفيد-19، رغم زيادة عوامل الخطر النفسية حينها.

المنظمة أوضحت أن أكثر من مليار شخص يعانون اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، وأن الشباب تحديدًا أصبحوا أكثر هشاشة بسبب آثار الجائحة وضغط وسائل التواصل الاجتماعي.

إلى جانب الكلفة الصحية، شددت المنظمة على أن الانتحار والاضطرابات النفسية يشكلان عبئًا اقتصاديًا ضخمًا، إذ يكلف الاكتئاب والقلق وحدهما الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار سنويًا نتيجة تراجع الإنتاجية.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تطوير خدمات الصحة النفسية يمثل "تحديًا رئيسيًا" للصحة العامة، داعيًا الحكومات إلى إدراج هذا الملف في صدارة أولوياتها. (العين)
مواضيع ذات صلة
جثث وروائح كريهة في إسرائيل.. أرقام وظاهرة صادمة
lebanon 24
03/09/2025 03:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام صادمة: الغاز الروسي إلى أوروبا يزداد رغم العقوبات
lebanon 24
03/09/2025 03:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: أرقام صادمة.. لبنان بلا شباب؟
lebanon 24
03/09/2025 03:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أرقام صادمة.. كم جنديًا أوكرانيًا قُتل خلال الحرب؟
lebanon 24
03/09/2025 03:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

منظمة الصحة العالمية

وقال المدير العام

المدير العام

منظمة الصحة

مؤتمر صحفي

الجائحة

التزام

الظاهر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:43 | 2025-09-02
16:48 | 2025-09-02
16:22 | 2025-09-02
16:07 | 2025-09-02
16:00 | 2025-09-02
15:46 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24