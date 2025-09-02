أرقام صادمة.. ظاهرة الانتحار نحو تزايد مستمر

26
حذّرت
منظمة الصحة العالمية
من أن الانتحار ما زال يتسبب في وفاة نحو 1% من سكان العالم سنويًا، أي ما يقارب 727 ألف شخص في عام 2021 وحده، معتبرة أن التقدم في الحد من الظاهرة "بطيء للغاية" رغم الالتزامات الدولية.
وخلال
مؤتمر صحفي
، أكدت ديفورا كيستيل، رئيسة قسم الصحة النفسية بالمنظمة، أن الانتحار ما زال ضمن أبرز عشرة أسباب للوفاة بين الشباب، محذّرة من أن التراجع المتوقع خلال السنوات الخمس المقبلة لن يتجاوز 12% فقط، ما يعني أن العالم قد يفشل في تحقيق هدف خفض المعدلات بنسبة الثلث بحلول 2030، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة.
التقرير أشار إلى أن 73% من حالات الانتحار تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فيما تسجل الدول الغنية معدلات أعلى نسبيًا نسبة إلى عدد السكان. وبين عامي 2000 و2021، انخفضت المعدلات عالميًا بنسبة 35%، لكن هذا التراجع توقف تقريبًا خلال جائحة كوفيد-19، رغم زيادة عوامل الخطر النفسية حينها.
المنظمة أوضحت أن أكثر من مليار شخص يعانون اضطرابات نفسية مثل القلق والاكتئاب، وأن الشباب تحديدًا أصبحوا أكثر هشاشة بسبب آثار
الجائحة
وضغط وسائل التواصل الاجتماعي.
إلى جانب الكلفة الصحية، شددت المنظمة على أن الانتحار والاضطرابات النفسية يشكلان عبئًا اقتصاديًا ضخمًا، إذ يكلف الاكتئاب والقلق وحدهما الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار سنويًا نتيجة تراجع الإنتاجية.
وقال المدير العام
للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن تطوير خدمات الصحة النفسية يمثل "تحديًا رئيسيًا" للصحة العامة، داعيًا الحكومات إلى إدراج هذا الملف في صدارة أولوياتها. (العين)
