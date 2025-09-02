وساطة في السويداء بمشاركة أطراف إسرائيلية

Advertisement

كشف رجل الأعمال السوري غسان عبود عن مشاركته في جهود وساطة لحل الأزمة في محافظة السويداء، موضحًا أن الوساطة جرت عبر اتصالات مع الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية ، وبمشاركة شخصيات وصفها بأنها "مقربة جدًا من الحكومة ".وقال عبود إن الوساطة التي إليها كانت "إنسانية بحتة"، وهدفها تأمين وصول مساعدات عاجلة للسكان عبر ممرات آمنة، مشددًا على أنه رفض أي مسار خارج القنوات الرسمية أو أي طرح لإنشاء كيان في المنطقة.وخلال الاتصال الافتراضي الذي استمر ساعة، طالب الشيخ طريف بـ إعادة السيطرة على 38 قرية درزية، وعودة 130 ألف مهجر، وتعويض عائلات القتلى، ومعالجة ملف النساء المختطفات، إضافة إلى فتح ممرات إنسانية بين وسوريا تحت إشراف الحكومة السورية.وأشار عبود إلى أن ردّت عبر تقديم الدعم والمساعدات مباشرة من العاصمة، ورصد ميزانيات لترميم القرى وتعويض المتضررين، إلى جانب العمل على إعادة . أما في ملف الأسرى، فأكدت السلطات السورية أنها توصلت إلى تفاهمات مع العشائر لتسليمهم، غير أن الطرف الآخر لم يكشف عن هوياتهم بعد. (ارم نيوز)