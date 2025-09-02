Advertisement

عربي-دولي

إيلون ماسك ومشيته الغريبة: نافذة على شخصية ملياردير المستقبل

Lebanon 24
02-09-2025 | 15:02
أثارت طريقة المشي السريعة والغريبة للملياردير الأميركي إيلون ماسك اهتمام المتابعين والخبراء على حد سواء، إذ اعتبر محللون أن أسلوبه يعكس سمات شخصيته وسلوكه العملي. يظهر ماسك عادة وهو يمشي بسرعة في الاجتماعات، المؤتمرات، وحتى داخل مصانعه، ما يضطر من يرافقه لمجاراة سرعته.
ووفق موقع "فوكال ميديا"، فإن هذه العادة قد تعكس فعالية زمنية عالية، فماسـك يدير عدة شركات في وقت واحد ويعمل أكثر من 100 ساعة أسبوعياً، لذا فإن المشي السريع قد يكون وسيلة لتوفير الوقت والحفاظ على جدوله المزدحم. ويرى خبراء السلوك أن بعض الأشخاص ذوي النشاط الذهني المفرط يمشون بسرعة لتعويض أفكارهم المتسارعة جسدياً.

كما يمكن تفسير هذه العادة من زاوية نفسية، فالقادة الذين يميلون للمشي السريع غالباً ما يكونون مركزين بشدة وموجهين نحو هدف محدد، ويكونون أقل تسامحاً مع التأخير أو عدم الكفاءة. وقد يشير أسلوب ماسك إلى أنه شخص مبتكر لا يهدأ، ويعزز عقد الاجتماعات أثناء المشي الإبداع والتركيز.

من الناحية الصحية، يرتبط المشي السريع بتحسين اللياقة القلبية ورفع مستويات الطاقة والوضوح الذهني، إلا أن الإفراط فيه قد يؤدي للإجهاد البدني والتعب العضلي. وبذلك، لا تُعد مشية ماسك مجرد عادة غريبة، بل نافذة على شخصيته، طريقة عمله وحيويته الجسدية المستمرة.
 
(سكاي نيوز)
