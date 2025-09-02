Advertisement

عربي-دولي

مأساة قرية جبل مرة في السودان.. جدل حول مأزق الشرعية والحكومات المتعددة

Lebanon 24
02-09-2025 | 15:29
A-
A+
Doc-P-1412130-638924491789557490.png
Doc-P-1412130-638924491789557490.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أثارت الكارثة التي حلت بقرية كاملة في منطقة جبل مرة بإقليم دارفور بالسودان، وأسفرت عن مقتل المئات، ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي، وسط جدل حول الشرعية السياسية في البلاد وتعدد السلطات الحاكمة.
Advertisement

وفي الوقت الذي سيطرت فيه حكومة يقودها الجيش على الولايات الشمالية والوسطى والشرقية، كانت المنطقة المنكوبة تحت سلطة مدنية شكلتها حركة عبد الواحد نور، بينما تسيطر حكومة تحالف تأسيس على أجزاء واسعة من إقليم دارفور وكردفان. وقد تباينت المواقف المحلية للحكومات الثلاث تجاه الكارثة.

وتوجه عبد الواحد نور مباشرة إلى المجتمع الدولي، طالبًا الدعم والمساعدة في انتشال الضحايا من تحت الطين والأنقاض، مشيراً إلى محدودية الموارد المتاحة أمام فرق الإغاثة المحلية. وقال: "تحاول فرقنا الإنسانية والسكان المحليون انتشال الجثث، لكن حجم الكارثة يفوق بكثير الموارد المتاحة لنا".

أما حكومة تحالف تأسيس فأعلنت عن تواصلها مع نور لتقييم حجم الكارثة، ووصفت المنطقة بأنها منطقة كوارث، بينما اكتفت حكومة بورتسودان بإعلان استعدادها لتسخير الإمكانيات الممكنة لمساعدة المتضررين دون تفاصيل محددة.

على المستوى الدولي، لم يذكر بيان الاتحاد الإفريقي أي حكومة من الحكومات الثلاث، واكتفى بتقديم التعازي للشعب السوداني، داعيًا إلى توحيد الجهود وإسكات البنادق لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة. وبالمثل، لم تتطرق الأمم المتحدة إلى أي طرف حاكم محدد، مؤكدة عزمها تقديم الدعم للسكان المتضررين، فيما أعرب البابا ليون الرابع عشر عن حزنه العميق وأشاد بجهود السلطات المدنية وفرق الطوارئ.

ويشير خبراء إلى أن هذا التحاشي الدولي يعكس مأزق الشرعية في السودان منذ انقلاب تشرين الأول 2021، حيث لا تعترف المنظمات الدولية والاتحاد الإفريقي بالسلطات المختلفة إلا بصفتها أمر واقع، مع تجنب وصف أي حكومة بأنها شرعية. ويرى السفير الصادق المقلي أن الاتحاد الإفريقي لا يعترف بسلطة عبد الواحد الإدارية في جبل مرة، ولا بحكومة تأسيس في نيالا، كما يعتبر الحكومة في بورتسودان فاقدة للشرعية الدستورية، ما يعكس أزمة تمثيل مستمرة.

ويضيف الصحفي عبدالرحمن الأمين أن بيانات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة نجحت في التحايل على مأزق الشرعية عبر توجيه التعازي مباشرة للشعب السوداني وأسر الضحايا، بدل توجيهها لأي حكومة، بما يعكس الواقع السياسي المعقد في السودان وتأثيره المباشر على الاستجابة الإنسانية للكارثة.
 
(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
قوات الدعم السريع تهاجم قرية بغرب السودان وتوقع 30 قتيلاً
lebanon 24
03/09/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
48 قتيلاً جراء هجوم للدعم السريع على قرية وسط السودان
lebanon 24
03/09/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي الرفاعي: كلامي حول سحب السلاح المقصود منه الوقوف خلف الدولة ومؤسساتها الشرعية
lebanon 24
03/09/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى أشاد بقرار حصر السلاح بيد الدولة: للالتفاف حول الحكومة
lebanon 24
03/09/2025 03:16:01 Lebanon 24 Lebanon 24

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

سكاي نيوز

الدستور

الشمالي

الرحمن

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:43 | 2025-09-02
16:48 | 2025-09-02
16:22 | 2025-09-02
16:07 | 2025-09-02
16:00 | 2025-09-02
15:46 | 2025-09-02
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24