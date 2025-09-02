لتوسيع عمليتها في غزة.. إسرائيل تبدأ تعبئة نحو 60 ألف جندي احتياطي

Advertisement

في إطار الحرب ضد حركة ، بدأت أمس الثلاثاء تعبئة نحو 60 ألف جندي احتياطي تمهيدا لتوسيع عمليتها العسكرية في .وقال ، في رسالة مصورة للجنود: "نحن نخوض حربا عنيدة وعادلة لا مثيل لها، ولكن ما بدأ في غزة يجب أن ينتهي في غزة."، أكد إيال زامير خلال اجتماع مع قوات الاحتياط أن العملية البرية تتكثف، قائلا: "لقد بدأنا بالفعل العملية البرية في غزة.. نحن ندخل أماكن لم ندخلها من قبل. لن نوقف الحرب حتى نهزم هذا العدو."وفي وقت لاحق، أعلن الجيش أنه قتل، في عملية مشتركة مع جهاز الأمن الداخلي، حازم نعيم، وهو قيادي في استخبارات حماس العسكرية، اتهم بالمشاركة في احتجاز رهائن إسرائيليين تم الإفراج عنهم في يناير الماضي ضمن صفقة تبادل.وتخطط إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، أكبر تجمع سكاني في القطاع ويقطنه نحو مليون نسمة، لكن الخطة أثارت انتقادات داخلية، خاصة من ذوي الرهائن الذين يخشون أن تعرض العمليات البرية حياة المحتجزين للخطر.وبحسب مصادر إسرائيلية، لا يزال 48 رهينة في غزة، يُعتقد أن نحو 20 منهم على قيد الحياة.(سكاي نيوز)