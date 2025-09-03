للمطالبة بإبرام صفقة غزة.. متظاهرون غاضبون يشعلون النار قرب منزل نتنياهو

Advertisement

قام عدد من المتظاهرين الإسرائيليين الغاضبين بإشعال النار في حاويات قرب منزل بالقدس للمطالبة بإبرام صفقة حول غزة، تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع الفلسطيني، مع قرب الهجوم على مدينة غزة.وأوردت في بيان أنه تم إشعال النيران في صناديق القمامة وإطارات السيارات مما ألحق أضرارا بالعديد من السيارات في حيي رحافيا وجفعات رام. وأضافت أنه تم إجلاء العديد من السكان من مبان مجاورة، لكن لم يصب أحد بأذى.كما أضافت أن فرق إطفاء وإنقاذ أخمدت النيران وأكدت أن إشعال النيران في أماكن عامة بشكل غير قانوني "أمر غير مسؤول" ويمكن أن يعرض الجمهور للخطر.كما تحصن عدد من المحتجين اليوم الأربعاء على سطح بالقدس احتجاجا على عدم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بينما صعدت من أجل اجلائهم، وفق ما أفادت القناة الـ 12 .كذلك تجمع موكب من السيارات على مفرق اللطرون، متوجهاً نحو مع دعوات لوقف الحرب وإعادة الأسرىأتى ذلك، مع تنظيم "المدافعين عن حقوق الرهائن في غزة"، احتجاجات كجزء مما يعرف بـ"يوم الاضطراب"، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بمحنة الأسرى والدعوة إلى إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق يعيدهم جميعا.(العربية)