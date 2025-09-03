Advertisement

عربي-دولي

للمطالبة بإبرام صفقة غزة.. متظاهرون غاضبون يشعلون النار قرب منزل نتنياهو

Lebanon 24
03-09-2025 | 02:56
قام عدد من المتظاهرين الإسرائيليين الغاضبين بإشعال النار في حاويات قرب منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقدس للمطالبة بإبرام صفقة حول غزة، تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع الفلسطيني، مع قرب الهجوم على مدينة غزة.
وأوردت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه تم إشعال النيران في صناديق القمامة وإطارات السيارات مما ألحق أضرارا بالعديد من السيارات في حيي رحافيا وجفعات رام. وأضافت أنه تم إجلاء العديد من السكان من مبان مجاورة، لكن لم يصب أحد بأذى.

كما أضافت أن فرق إطفاء وإنقاذ أخمدت النيران وأكدت أن إشعال النيران في أماكن عامة بشكل غير قانوني "أمر غير مسؤول" ويمكن أن يعرض الجمهور للخطر.

كما تحصن عدد من المحتجين اليوم الأربعاء على سطح المكتبة الوطنية بالقدس احتجاجا على عدم إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، بينما صعدت قوات الشرطة من أجل اجلائهم، وفق ما أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية.

كذلك تجمع موكب من السيارات على مفرق اللطرون، متوجهاً نحو القدس مع دعوات لوقف الحرب وإعادة الأسرى

أتى ذلك، مع تنظيم "المدافعين عن حقوق الرهائن في غزة"، احتجاجات كجزء مما يعرف بـ"يوم الاضطراب"، الذي يهدف إلى زيادة الوعي بمحنة الأسرى والدعوة إلى إنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق يعيدهم جميعا.(العربية)


