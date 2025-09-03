30
عربي-دولي
الكرملين: قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية لم يفكروا في تدبير مؤامرات
Lebanon 24
03-09-2025
|
03:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعليقاً على الاتهام الذي وجهه الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لقادة
روسيا
والصين وكوريا الشمالية بالتآمر ضد
الولايات المتحدة
، أعرب الكرملين عن أمله في أن يكون ادعاء الرئيس الأميركي مجرد مزحة.
وقال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، للتلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأربعاء ردًا على سؤال حول منشور
ترامب
على
مواقع التواصل الاجتماعي
الذي زعم أن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
والصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون اجتمعوا في بكين للتآمر ضد
واشنطن
: "أعتقد أنه يمزح"
كما أضاف قائلا إن "ترامب قال من باب السخرية،إن هؤلاء الثلاثة يتآمرون ضد الولايات المتحدة".
إلى ذلك، شدد على ان الدول الثلاث لا تتآمر ضد أحد، ولم تفكر في تدبير مؤامرات.
أتى ذلك، بعدما سلط ترامب، في منشور على موقع تروث سوشيال مع انطلاق
العرض
العسكري الضحم الذي أقيم في بكين، بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، بوقت سابق اليوم، الضوء على دور بلاده في مساعدة
الصين
على تأمين حريتها من اليابان.
