الكرملين: قادة روسيا والصين وكوريا الشمالية لم يفكروا في تدبير مؤامرات

تعليقاً على الاتهام الذي وجهه الرئيس الأميركي لقادة والصين وكوريا الشمالية بالتآمر ضد ، أعرب الكرملين عن أمله في أن يكون ادعاء الرئيس الأميركي مجرد مزحة.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد الكرملين، للتلفزيون الرسمي الروسي، اليوم الأربعاء ردًا على سؤال حول منشور على الذي زعم أن والصيني شي جين بينغ وزعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون اجتمعوا في بكين للتآمر ضد : "أعتقد أنه يمزح"



كما أضاف قائلا إن "ترامب قال من باب السخرية،إن هؤلاء الثلاثة يتآمرون ضد الولايات المتحدة".

إلى ذلك، شدد على ان الدول الثلاث لا تتآمر ضد أحد، ولم تفكر في تدبير مؤامرات.



أتى ذلك، بعدما سلط ترامب، في منشور على موقع تروث سوشيال مع انطلاق العسكري الضحم الذي أقيم في بكين، بمناسبة الذكرى الثمانين لهزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، بوقت سابق اليوم، الضوء على دور بلاده في مساعدة على تأمين حريتها من اليابان.