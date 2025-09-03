إسرائيل أطلقته نحو الفضاء.. ما هي وظيفة القمر الصطناعي "أفق 19"؟

في وقت متأخر يوم الثلاثاء، أطلقت ، القمر الصناعي "أفق 19" إلى الفضاء، وذلك من قاعدة بالماخيم الجوية وسط .

ويُستخدم هذا القمر للاستطلاع العسكري، وقد دخل المدار بنجاح فيما بدأت بإرسال البيانات واجتاز سلسلة من الإختبارات الأولية.



وأفادت التقارير أنّ الإطلاق تسبب في حالة من الذعر لفترة وجيزة في ووسط إسرائيل، حيث ظن السكان خطأً أن القمر الصناعي صاروخ اعتراضي.

وفي مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، سُمع المارة يتساءلون عن طبيعة إطلاق الصاروخ.





بدورها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن ذكرت أن صاروخاً من طراز "شافيت" أطلق القمر الصناعي إلى الفضاء، حيث دخل المدار المخطط له.

وأشارت إلى أن القمر الصناعي "أفق 19"، مصمم لتوفير صور عالية الدقة لأغراض الاستخبارات والمراقبة.





وأوضحت أن المشروع طُوِّر من قِبل الجوية (IAI)، بمساهمات من مجموعة الأنظمة والصواريخ والفضاء التابعة لها، ومجموعة ELTA، وقسم MLM التابع لها.





ويأتي الإطلاق في إطار برنامج متواصل تقوده الدفاعي في وزارة الدفاع، بالتعاون مع ، بما في ذلك الوحدة 9900 في وسلاح الجو .