إسرائيل أطلقته نحو الفضاء.. ما هي وظيفة القمر الصطناعي "أفق 19"؟
Lebanon 24
03-09-2025
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في وقت متأخر يوم الثلاثاء، أطلقت
وزارة الدفاع الإسرائيلية
، القمر الصناعي "أفق 19" إلى الفضاء، وذلك من قاعدة بالماخيم الجوية وسط
إسرائيل
.
ويُستخدم هذا القمر للاستطلاع العسكري، وقد دخل المدار بنجاح فيما بدأت بإرسال البيانات واجتاز سلسلة من الإختبارات الأولية.
وأفادت التقارير أنّ الإطلاق تسبب في حالة من الذعر لفترة وجيزة في
تل أبيب
ووسط إسرائيل، حيث ظن السكان خطأً أن القمر الصناعي صاروخ اعتراضي.
وفي مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، سُمع المارة يتساءلون عن طبيعة إطلاق الصاروخ.
بدورها، قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن
وزارة الدفاع
ذكرت أن صاروخاً من طراز "شافيت" أطلق القمر الصناعي إلى الفضاء، حيث دخل المدار المخطط له.
وأشارت إلى أن القمر الصناعي "أفق 19"، مصمم لتوفير صور عالية الدقة لأغراض الاستخبارات والمراقبة.
وأوضحت أن المشروع طُوِّر من قِبل
شركة الصناعات
الجوية
الإسرائيلية
(IAI)، بمساهمات من مجموعة الأنظمة والصواريخ والفضاء التابعة لها، ومجموعة ELTA، وقسم MLM التابع لها.
ويأتي الإطلاق في إطار برنامج متواصل تقوده
مديرية البحث والتطوير
الدفاعي في وزارة الدفاع، بالتعاون مع
جيش الدفاع الإسرائيلي
، بما في ذلك الوحدة 9900 في
مديرية الاستخبارات
وسلاح الجو
الإسرائيلي
.
وأشارت الوزارة إلى أن "أفق 19"، يأتي في أعقاب "أفق 13"، الذي أطلق في آذار 2023، في إطار عمل إسرائيل للحفاظ على قدرات المراقبة الفضائية المتقدمة.
(24)
