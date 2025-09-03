Advertisement

عربي-دولي

وزير الماليّة الإسرائيليّة يُهدّد: سنُدمّر السلطة الفلسطينيّة

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:01
A-
A+
Doc-P-1412318-638925016053878459.jpg
Doc-P-1412318-638925016053878459.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هدد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "بعدم سماح إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، مهما كانت التحديات خلال الفترة المقبلة"، وقال "سنُدمّر السلطة الفلسطينية، إذا أرادت المساس بنا".
Advertisement

وأضاف أنّه من "الضروريّ عدم السماح لحماس باستعادة قوتها في قطاع غزة"، ودعا إلى "فرض السيادة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية".


مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية عن السفير الأمريكي مايك هاكابي: خنق السلطة الفلسطينية ماليا سيؤدي لانهيارها وإلى تصعيد
lebanon 24
03/09/2025 18:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأردنية: ندين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي العدائية والعنصرية حول ضم الضفة الغربية المحتلة ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وتهديده للسلطة الفلسطينية
lebanon 24
03/09/2025 18:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية اليمني: ندعو لتقديم الدعم المالي والسياسي للسلطة الفلسطينية
lebanon 24
03/09/2025 18:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي: الدولة الفلسطينية لا تُمحى بالشعارات بل بالأفعال
lebanon 24
03/09/2025 18:56:15 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش

السلطة الفلسطينية

بتسلئيل سموتريتش

الضفة الغربية

وزير المالية

دولة فلسطين

الإسرائيلية

الفلسطينية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:47 | 2025-09-03
11:25 | 2025-09-03
11:14 | 2025-09-03
11:00 | 2025-09-03
10:56 | 2025-09-03
10:30 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24