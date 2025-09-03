Advertisement

إقتصاد

مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:22
A-
A+
Doc-P-1412325-638925025825709549.png
Doc-P-1412325-638925025825709549.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد عقود من الجدل، أقر البرلمان المصري تعديلات جذرية على قانون "الإيجار القديم"، أنهت بموجبها عقود الإيجار غير محددة المدة، ووضعت فترات انتقالية تمتد بين خمس وسبع سنوات قبل إخلاء الوحدات.
Advertisement

بالنسبة لآلاف الأسر، مثلت هذه الخطوة مصدر قلق كبير، إذ كان قانون الإيجار القديم يتيح لهم العيش في شقق بمبالغ زهيدة لا تتجاوز بضعة جنيهات. خضرة إبراهيم علي (84 عامًا)، التي تدفع 11 جنيهًا فقط شهريًا منذ 1973، تقول: "أنا خايفة.. بعد كل العمر ده أخرج من بيتي؟".

المؤيدون للقانون يرون أنه خطوة عادلة، إذ حرمت القوانين القديمة الملاك من عائدات عادلة ومنعتهم من صيانة العقارات. في المقابل، المستأجرون يعتبرون أن التحرير المفاجئ يهدد استقرارهم المعيشي.

الحكومة المصرية وعدت بتوفير شبكة أمان اجتماعي عبر وحدات سكنية بديلة أو بأسعار مدعومة، لكن خبراء يرون أن الاستعجال في إصدار القانون قد يخلق فجوة بين الطلب والمعروض، خصوصًا مع وجود مئات آلاف الأسر المعتمدة على "الإيجار القديم".

المشهد يفتح الباب أمام تغيرات عمرانية واسعة: انهيار مبانٍ قديمة، بناء عمارات حديثة، وربما اختفاء الطابع الشعبي من أحياء القاهرة القديمة. بين حقوق المالك وحقوق المستأجر، تقف مصر اليوم أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن.
 
 
يذكر أنه في وقت سابق من السنة، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ودخلت التعديلات حيّز التنفيذ لتعيد إشعال الجدل التاريخي بين الملاك والمستأجرين. القانون نصّ على فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني قبل الإخلاء، مع مضاعفة القيم الإيجارية تدريجيًا (حتى 20 ضعفًا في بعض المناطق) وزيادة سنوية بنسبة 15%.
 
وبينما يعتبره الملاك خطوة طال انتظارها لإعادة التوازن، يحذّر اتحاد المستأجرين من تهديد استقرار ملايين الأسر، فيما أعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لحصر المتضررين ودراسة بدائل سكنية لهم.
 
(وكالات)
مواضيع ذات صلة
نقابة المالكين: من غير المقبول الاستشهاد بالقانون الفرنسي للدفاع عن المستأجرين القدامى
lebanon 24
03/09/2025 18:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: ارفعوا أيدي تجار العقارات عن الايجارات السكنية
lebanon 24
03/09/2025 18:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المالكين ترحب بقرار المجلس الدستوري وتؤكد: لا تعديل لقانون الإيجارات
lebanon 24
03/09/2025 18:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة "مالكي العقارات والأبنية المؤجرة": ظلم جديد في حق المالكين القدامى
lebanon 24
03/09/2025 18:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

عبد الفتاح السيسي

قانون الإيجار

الرئيس المصري

إبراهيم علي

عبد الفتاح

البرلمان

القاهرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:47 | 2025-09-03
11:25 | 2025-09-03
11:14 | 2025-09-03
11:00 | 2025-09-03
10:56 | 2025-09-03
10:30 | 2025-09-03
فيديو
lebanon 24
04:30 | 2025-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24