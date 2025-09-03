مصر تُحرر الإيجار القديم: بين حماية المالك وقلق المستأجرين



بالنسبة لآلاف الأسر، مثلت هذه الخطوة مصدر قلق كبير، إذ كان القديم يتيح لهم العيش في شقق بمبالغ زهيدة لا تتجاوز بضعة جنيهات. خضرة (84 عامًا)، التي تدفع 11 جنيهًا فقط شهريًا منذ 1973، تقول: "أنا خايفة.. بعد كل العمر ده أخرج من ؟".



المؤيدون للقانون يرون أنه خطوة عادلة، إذ حرمت القوانين القديمة الملاك من عائدات عادلة ومنعتهم من صيانة العقارات. في المقابل، المستأجرون يعتبرون أن التحرير المفاجئ يهدد استقرارهم المعيشي.



الحكومة وعدت بتوفير شبكة أمان اجتماعي عبر وحدات سكنية بديلة أو بأسعار مدعومة، لكن خبراء يرون أن الاستعجال في إصدار القانون قد يخلق فجوة بين الطلب والمعروض، خصوصًا مع وجود مئات آلاف الأسر المعتمدة على "الإيجار القديم".



يذكر أنه في وقت سابق من السنة، صادق على قانون الإيجار القديم، ودخلت التعديلات حيّز التنفيذ لتعيد إشعال الجدل التاريخي بين الملاك والمستأجرين. القانون نصّ على فترة انتقالية تمتد 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني قبل الإخلاء، مع مضاعفة القيم الإيجارية تدريجيًا (حتى 20 ضعفًا في بعض المناطق) وزيادة سنوية بنسبة 15%.

وبينما يعتبره الملاك خطوة طال انتظارها لإعادة التوازن، يحذّر اتحاد المستأجرين من تهديد استقرار ملايين الأسر، فيما أعلنت الحكومة إطلاق منصة إلكترونية لحصر المتضررين ودراسة بدائل سكنية لهم.

(وكالات)