عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي يتوغل في بلدة سورية ويعتقل 7 شبان

Lebanon 24
03-09-2025 | 06:04
Doc-P-1412345-638925046868008519.jpg
Doc-P-1412345-638925046868008519.jpg photos 0
اعتقل الجيش الإسرائيلي 7 شبان في عملية توغل داخل بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة في شمالي جنوب سوريا.
وأوضحت القناة الإخبارية السورية أن القوات الإسرائيلية المقتحمة نفذت مداهمات واعتقالات بين أبناء البلدة، وسط إجراءات عسكرية مشددة، في حين أُطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة.
 

ويأتي هذا التوغل بعد أسبوع واحد فقط من عملية مماثلة في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا، بالتوازي مع مداهمات وتفتيش لمنازل وتصدي الأهالي للقوات المتوغلة.
 

وخلال آب الجاري وحده، نفذ الجيش الإسرائيلي 4 عمليات توغل في القنيطرة، شملت بلدات الصمدانية وعين العبد، إضافة إلى توغلات في بلدات أخرى. (الجزيرة نت)
