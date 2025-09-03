الجيش الإسرائيلي يتوغل في بلدة سورية ويعتقل 7 شبان

اعتقل الجيش 7 شبان في عملية توغل داخل بلدة جباتا الخشب في شمالي .

وأوضحت القناة الإخبارية أن القوات المقتحمة نفذت مداهمات واعتقالات بين أبناء البلدة، وسط إجراءات عسكرية مشددة، في حين أُطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة.





ويأتي هذا التوغل بعد أسبوع واحد فقط من عملية مماثلة في بلدة سويسة بريف القنيطرة الجنوبي، حيث اعتقل الجيش الإسرائيلي شابا، بالتوازي مع مداهمات وتفتيش لمنازل وتصدي الأهالي للقوات المتوغلة.

