القطاع الخدمي الروسي: استقرار بعد الانكماش وزيادة التوظيف

Advertisement

أظهر تقرير لشركة "إس أند بي غلوبال" أن القطاع الخدمي في استقر في بعد شهرين من الانكماش، مع تسجيل أسرع وتيرة نمو للتوظيف منذ شباط 2025.ارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات إلى 50.0 نقطة في آب مقابل 48.6 نقطة في ، حيث تشير القراءة فوق 50 إلى النمو، والقراءة أدناه إلى الانكماش. رغم استمرار تراجع الطلبات الجديدة، إلا أن وتيرة التراجع كانت طفيفة مقارنة بالانخفاض الحاد في تموز، ما ساعد على استقرار الإنتاج.قامت شركات الخدمات بزيادة التوظيف توقعًا لنمو المبيعات المستقبلية، مع أن الزيادة كانت محدودة لكنها الأسرع منذ شباط، مما ساعد الشركات على التعامل مع تراكم الأعمال.تراجعت الضغوط التضخمية، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بأبطأ وتيرة منذ أكثر من خمس سنوات، مدعومة بتحركات سعر الصرف. في المقابل، رفعت الشركات أسعار خدماتها بوتيرة أسرع لتمرير التكاليف إلى العملاء.ظل التفاؤل قائمًا، لكنه تراجع إلى ثاني أدنى مستوى منذ تموز 2023، معتمداً على آمال بتحسن الطلب وتوسيع الأسواق.مسح منفصل أظهر استمرار تراجع نشاط قطاع التصنيع الروسي للشهر الثالث على التوالي في آب، متأثرًا بانخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة.